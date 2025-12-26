政院「副署反年改案」並聲請釋憲 卓榮泰：維護憲政尊嚴

即時中心／顏一軒報導

立法院藍白黨團12月12日三讀通過停砍公教人員年金法案，由於今（26）日是總統公告的最後期限，行政院長卓榮泰稍早在行政院會中拍板，雖然相關修法已違反憲法第70條的規定與權力分立的原則，但稍晚待總統府咨文送達之後，行政院會履行義務跟責任，副署讓它生效，也會即刻送請大法官解釋。





今日中午12時30分，行政院召開院會後記者會，包含行政院發言人李慧芝、政務委員林明昕、陸委會主委邱垂正、內政部政務次長馬士元與交通部政務次長伍勝園出席。

李慧芝轉述，卓榮泰在主持行政院會時說，面對立法院提出的反年改案，今天是總統公告的最後期限，憲法法庭已經恢復正常運作，有一個最終憲法的裁判員。

卓榮泰提到，雖然這項反年改修法違反憲法第70條的規定，也違反了憲法體制中權力分立的原則，更違反了國會中充分討論的原則，但既然憲法法庭已經恢復正常運作，稍晚等總統府的咨文到之後，行政院會履行義務跟責任，「我們會副署讓它生效，也會即刻送請大法官解釋，就憲法程序來完成最終的裁判，維護憲政尊嚴」。

卓榮泰強調，凡是摧毀憲政體制、削弱國防安全、破壞國家財政紀律，而且有違法難以回復的情形，「不副署」是憲法賦予行政院長的權責，他不會拋棄這個職權。

卓榮泰說，但是未來不期待都這樣做，因為如果有正常的國會，不會一直侵害國家安全、不會一直破壞國家安全以及財政，那麼憲法法庭的功能是存在的；而反過來，憲法對於（所賦予的）各項權力，行政院也會善用、不會拋棄，希望未來在工作崗位上謹守本分、奮力向前，憲政的世代正義以及財政永續。





