政院：北宜高鐵有助長途旅客需求 行政程序進行中

（中央社記者賴于榛台北15日電）高鐵延伸宜蘭案備受關注，行政院發言人李慧芝今天表示，北宜高鐵有助於台中、台南、左營等長途旅客需求，經多年研析已經完成可行性與綜合規劃，目前計畫函報國發會進行相關行政程序中。

高鐵延伸宜蘭案去年通過環評，近日前行政院政務委員張景森、前交通部長賀陳旦等人呼籲政府喊卡。另一方面，宜蘭藍綠陣營齊聚發起「力挺高鐵」行動，宜蘭縣代理縣長林茂盛說，交通是宜蘭的發展命脈，呼籲行政院早日核定開工。

李慧芝上午主持政院會後記者會表示，北宜高鐵有助於台中、台南、左營等長途旅客需求，經多年研析完成可行性以及綜合規劃，國發會已在去年底召開研商會議，審議結論是支持北宜高鐵計畫。交通部也按照會議結論與審查意見修正後，在1月函報國發會，目前相關行政程序都在進行中。

國發會昨天說明，依交通部評估，北宜直鐵（繞行東北角路線）方案建設經費約需新台幣2220億元，高鐵延伸宜蘭計畫經費雖需3521億元，但未來高鐵台北至宜蘭交通時間僅需28分鐘，相較目前台鐵台北至宜蘭交通時間約68至82分鐘，或北宜直鐵（繞行東北角路線）方案須56至64分鐘，更具時間效益與競爭力，以重大建設長期觀點而言，具有投資效益。（編輯：萬淑彰）1150115