政院：卓榮泰20日說明院版財劃法 盼朝野理性討論

（中央社記者高華謙台北17日電）立法院會14日三讀通過財劃法修正案，行政院長卓榮泰說將「全面迎戰」。行政院發言人李慧芝今天說，20日行政院會將提出完整財劃法修正草案，卓榮泰也會出面說明，希望立法院朝野黨團理性討論。

中央挹注地方財源主要3大類型，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助。立法院14日三讀通過財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，各地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。

廣告 廣告

李慧芝、財政部國庫署長陳柏誠等人下午向媒體說明政院版財劃法相關議題。

對於院版財劃法修正草案是否太晚送出，屆時立法院恐無法付委審查。李慧芝表示，立法院14日並未排定財劃法議程，是突然提出協商，協商不成就直接表決。先前卓榮泰11日答詢就已表示，行政院這星期就會送出財劃法，相信朝野黨團與社會大眾也知道行政院本週就會送出版本。

針對卓榮泰「全面迎戰」的意思與作為，李慧芝指出，首先當然希望立法院朝野黨團理性討論院版財畫法，如果討論不成，政院還有憲政救濟程序，但前提還是希望大家理性思考什麼對國家有幫助，國家空轉狀況不能再重演。

李慧芝強調，目前討論如何在20日提出一個完整且能長治久安的財劃法，屆時卓榮泰會向外界說明財劃法的完整面貌，明天會先與縣市政府確認事權分配，目的是希望地方政府有錢與事權，中央也有能力協調。

李慧芝指出，像今年花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建都是中央支應，如果中央沒有餘裕，未來又發生堰塞湖或非洲豬瘟事件，這不是一個縣市政府可以單獨承擔的量能，所以中央的確需要餘裕，地方也應該好好討論什麼才是對他們更好的財劃法。

對於藍白要求總預算退回行政院重編，李慧芝指出，不只是行政院，中央與地方總預算都已在審議中，如果現在退回重編，將影響中央與地方政府。政院現在也不可能按照財劃法編列或執行，因為會導致違反公債法。（編輯：萬淑彰）1141117