政院：台美關稅已達大致共識 目前商議總結會議時程

紐約時報(New York Times)報導稱台美貿易協議接近完成，其中，對台稅率將降至15%，且台積電至少要在美國額外建5座廠。行政院發言人李慧芝今日(13日)回應，台、美雙方針對相關重要課題已取得「大致共識」，正在商議總結會議的時程，待確認後便對外說明。

美國對等關稅2025年8月份實際上路至今接近半年，對台仍以暫時稅率20%疊加課稅。紐約時報最新報導引述幾名知情人士說法，指出貿易協商接近完成階段，對台稅率將降至15%，且台積電會增加對美投資，至少將再興建5座廠。

對此，行政院發言人李慧芝回應表示，台美關稅談判的目標一直是爭取調降對等關稅、避免關稅疊加，並爭取美國「232條款」優惠待遇；目前台、美雙方針對相關重要課題已取得「大致共識」，正就舉行總結會議的時程進行商議，待確認後便對外說明。她說：『(原音)目前雙方正在商議舉行總結會議的時程，在確認之後就會對外來做說明。而在台、美第五輪實體會議之後，我方透過視訊會議還有書面檔案交換，以台灣模式與美國商務部來洽談供應鏈合作，也請美國提供取得土地、水電、簽證、行政便捷等協助措施，創造對我國業者有利的投資環境。』

李慧芝強調，我方持續與美國貿易代表署就未來台美貿易協議相關內容進行檔案交換確認，目前已經有一定的共識，而在台、美進行總結會議後，雙方將會對外宣布協議主要內容，我國也將會向國會及社會完整說明談判及協議內容，並且依照法定程序，將完整協議文字以及影響評估送交國會審議。