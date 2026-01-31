政院：提升戰備能力 今年起1年期義務役將編成步兵營

行政院表示，為提升義務役戰備能力，規劃自民國115年起將1年期義務役編成步兵營，配合聯兵旅進訓三軍聯合火力實彈測考。（本報資料照片）

立法院第4會期30日休會，行政院也於昨日提出第5會期的施政報告。行政院表示，為提升義務役戰備能力，規劃自民國115年起將1年期義務役編成步兵營，配合聯兵旅進訓三軍聯合火力實彈測考，置重點於陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍、兵種作戰，以強化聯合拘束打擊能力。

行政院昨天公布第5會期的施政報告，在國防施政議題部分，行政院報告指出，為強化義務役男單兵戰鬥職能，8周入伍訓練已增加機槍實彈射擊、無人機、反裝甲火箭及人攜式刺針飛彈訓項，使役男具備基本概念與操作原理。

行政院指出，分發部隊後，依專長施予專業訓練，並結合服役單位基地流路，實施綜合戰鬥教練，以及火砲、反裝甲火箭等武器實彈射擊；另於戰術位置與民防團隊共同執行戰場經營、作戰計畫演練等課目，使其具備執行戰備任務能力。

行政院也規劃自今年起將一年期義務役編成步兵營，配合聯兵旅進訓三軍聯合火力實彈測考，置重點於陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍、兵種作戰，強化聯合拘束打擊能力。

為鼓勵志願役人才長留久用，行政院表示，國軍持續透過人性化管理、適度開放入營限制條件、提升福利措施及提高人員薪資待遇等多面向努力，人力編現已有顯著的提升，114年留營成效為87.2％，較113年底提升5.2％，志願役現員亦較113年成長3000餘員。

行政院指出，已完成95年次徵兵及齡男子兵籍調查10萬8382人、另114年役男徵兵檢查人數總計10萬7595 人，體位判定人數常備役7萬4702人、替代役體位1萬1637人，免役體位1萬7365人；114年計徵集常備兵役軍事訓練入營5萬5801人、常備兵8054人、補充兵1萬1266人、替代役1萬3040人。

此外，行政院也預告，114年計徵集替代役役男1萬3040人接受三階段五模組防災救護訓練，並取得初級緊急救護技術員（EMT-1）、志願服務、防災士3項證照。

