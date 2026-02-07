政院：一旦簽署台美對等貿易協定向全民報告並送國會

（中央社記者賴于榛台北7日電）政院人士今天說，1月20日曾說明，未來數週可完成簽署「台美對等貿易協定」；一旦簽署完成，將立即向民眾報告完整內容，並依「條約締結法」規定，送交國會審議，也希望朝野未來能夠支持談判結果與協議，讓協議能夠順利生效。

立法院副院長江啟臣昨天表示，已向美國在台協會處長谷立言確認，台美關稅協定應該在2月中旬希望可以簽署，立院應該可以盡速審議通過，讓產業有穩定的方向。

政院人士今天表示，行政院副院長鄭麗君1月20日在政院召開「台美關稅談判說明記者會」時就已說明，預計將會在未來數週完成簽署「台美對等貿易協定（ART）」；楊珍妮總談判代表也在記者會中表示，台灣會秉持「守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性」原則與美方談判。

政院人士表示，協定一旦簽署完成，將立即向民眾報告完整內容，並且依照「條約締結法」的規定，將協議送交國會審議，也希望朝野未來能夠支持談判結果與協議，讓協議能夠順利生效。

台美在1月進入總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅及其他232項目關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作及雙向投資、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項共識，當天於美國商務部簽署台美投資MOU，待後續完成台美對等貿易協定的簽署，即完成台美關稅談判。

行政院經貿辦曾說明，待後續完成台美對等貿易協定（ART）簽署後，會將2份文件送交國會，希望國會可以支持談判結果。（編輯：蔡素蓉）1150207