政院：營養午餐屬地方自治事項 盧秀燕誤混淆政策

（中央社記者賴于榛台北9日電）台中市長盧秀燕今天呼籲中央提撥經費，讓全國孩子都有免費營養午餐，落實「孩子國家養」政見。行政院表示，營養午餐屬於地方自治事項，且2項政策目的、方向與內容都各有不同，盧秀燕誤將政策混淆。

台北市長蔣萬安6日宣布公私立國中、國小營養午餐全面免費，其餘各縣市也陸續宣布公立國中、小營養午餐免費等。盧秀燕今天出席活動後受訪呼籲，中央政府總預算案規模每年達新台幣3兆元，應公平照顧各縣市孩子，提撥預算提供全國孩子免費營養午餐，落實「孩子國家養」政見。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組指出，盧秀燕誤將「0歲-6歲國家一起養政策」與「地方自治事項營養午餐」混淆，因為營養午餐屬於地方自治事項，目的在培養孩童健康飲食、建立均衡飲食習慣、推動食農教育、認識在地食材等，0歲至6歲國家一起養內容則包括育兒津貼、擴大平價教保服務量提高公共化及準公共托育量能、托育補助、生育給付每胎補到10萬元等。

李慧芝說明，2項政策不論目的、方向與內容都各有不同，地方政府應該都很熟悉，且事實上，中央也持續補助弱勢兒童的營養午餐經費，近10餘年每年都補助21億元給地方政府，照顧全國弱勢兒童。

李慧芝提到，行政院去年依照新版財劃法，編製今年度中央政府總預算後，地方獲得的統籌分配稅款大幅增加4165億元，整體來到8841億元，較去年大幅成長89%，再加上補助款等，中央挹注地方的整體財源已超過1.1兆元，而中央政府今年度總預算則必須舉債近3000億元。

李慧芝表示，地方財源已大幅增加，行政院等也多次說明，屬於地方自治事項的部分，請地方用統籌分配稅款來編列預算，像是今年度台中市政府獲配的中央統籌分配稅款達750餘億元，比去年440餘億元增加3百餘億元，成長幅度將近70%，整體獲得的中央挹注更超過1000億元，增幅超過16%，財政能力相對很有餘裕。

李慧芝也呼籲，新版財劃法水平分配嚴重不均，造成縣市之間極大落差，地方政府應請在地立委支持審議院版財劃法，才能讓大城市與偏鄉的居民沒有照顧落差。（編輯：張若瑤）1150109