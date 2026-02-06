政院：眷改條例修法違反憲法平等原則 不副署

（中央社記者賴于榛台北6日電）為解決台北市慈仁八村50戶住戶遷移事宜，立法院會日前三讀修正通過國軍老舊眷村改建條例第3條。行政院今天表示，由於修法只適用在某眷村，且無視個案司法敗訴確定、悖離個案立法禁止原則，也明顯違反憲法平等原則，因此行政院長卓榮泰決定不副署。

立法院1月三讀修訂的「國軍老舊眷村改建條例」，刪除現行國軍老舊眷村為民國69年12月31日以前興建完成軍眷住宅的定義，改為眷改條例公布施行前興建完成的軍眷住宅，且有改建必要，被視為解決慈仁八村50戶住戶遷移事宜。

廣告 廣告

行政院發言人李慧芝今天表示，眷改條例修法實際上只適用在某眷村，是典型針對特定案件所進行的個案立法，不僅無視個案早已經過司法判決敗訴確定，更悖離司法院釋字第793號解釋所示的「個案立法禁止原則」，且修法結果將增加老舊眷村改建基金財務負擔，使國家福利資源無法公平分配，也明顯違反憲法平等原則。

李慧芝說，立法院此次修法更侵害行政院依憲法形成施政計畫，以及編制並提出預算的專屬權，因此卓榮泰基於憲法賦予行政院長的副署權，決定就此次修正條文不予副署，藉以捍衛憲法平等原則及權力分立原則。

行政院過去面對立法院三讀通過的法案有違法違憲疑慮、或認為窒礙難行時，多以覆議、聲請釋憲與暫時處分等方式尋求救濟，卓榮泰在去年12月首度針對財劃法修正條文祭出「不副署」手段，並獲總統賴清德支持。（編輯：謝佳珍）1150206