政院：立委宣示效忠國家 赴陸適當列管非常合理

（中央社記者賴于榛台北26日電）行政院會今天通過相關修法草案，納入立委赴陸須經許可。行政院發言人李慧芝表示，立委擔任公職時就宣示要效忠國家，因此公職接觸境外敵對勢力時要適當列管，非常合理；陸委會主委邱垂正說，立委問政經常接觸國安機密，若未完整納管，恐會形成漏洞。

因應國安17項策略，行政院會今天通過2項修法草案，包含台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案，納入立委赴陸須經許可，公務員赴陸也改採全面許可制，並增訂曾任正副總統、國安會諮委等，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或政治性機關團體的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴行為。

另外，院會也通過社會秩序維護法部分條文修正草案，新增在公園、車站或其他公共場所，倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力，激化社會對立或消滅中華民國主權等主張足以影響公共秩序者，將處3天以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

行政院政務委員林明昕出席院會後記者會時表示，這次對於社會秩序維護法的調整，主要是就憲法第23條，以及「公民與政治權利國際公約」第20條第2項規範，任何鼓吹民族、種族或宗教仇恨的主張，構成煽動歧視、敵視或強暴者，應以法律禁止之，因此在言論自由保障下，做出必要限制。

林明昕說，因應國安17項策略的相關修法，目前僅剩軍審相關法規還在討論中。

對於納管立委草案是否難以闖關，李慧芝說，國安相關法案都是要強化國家安全，朝野應不分黨派支持，如同總統賴清德所說，大家不同黨派沒關係，但要同一國；她還說，立委擔任公職時就已宣示要效忠國家、恪守憲法，因此公職接觸境外敵對勢力時要適當列管，這非常合理。

邱垂正表示，中共對台敵意有增無減，統戰滲透無所不用其極，且近年來中共擴大接觸台灣基層人員，尤其是軍公教背景人員都成為中共留置、盤查或是攏絡、接觸對象，刺探台灣內部情形、蒐集機關機敏資訊，甚至要求相關人員發展組織，培養成在地協力者，政府為保護公務人員，因此修法有其急迫性與必要性，才能提醒赴陸風險、完善赴陸規範、防範統戰滲透。

他強調，立委問政經常接觸國安機密，若未完整納管，將無法完善赴陸管制人員的強化措施，恐會形成漏洞，且陸委會過去曾經用概括條款，要求涉密機關提出涉密名單，提供給內政部聯審會進行特定人士赴陸管制，但立法院都以沒有明文規定，要求尊重國會自主，因此這次修法明文規範。

媒體關注陸配參選公職會否有相關修法，內政部次長馬士元在記者會表示，兩岸人民關係條例是規範身分取得，但只要牽涉到從政，就必須回歸國籍法等相關規範，國籍法規範相當清楚，除了中華民國以外的國籍都不可以擔任中華民國公職。（編輯：蘇志宗）1141226