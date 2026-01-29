政院：立法院應把握會期審議總預算 而非爭議法案

（中央社記者賴于榛台北29日電）立法院第11屆第4會期將結束，明天是最後一次立法院會，黨產條例等是否三讀備受關注。行政院則呼籲，立法院應把握剩餘的會期時間審議中央政府總預算案，而非爭議法案。

明天將是立法院第11屆第4會期最後一次立法院會，民眾黨團總召黃國昌等6位立委將在2月1日辭去立委，而包括黨產條例、衛星廣播電視法，以及民眾黨團提出的不在籍投票法草案，是否會在30日闖關三讀，備受各界關注。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時強調，「黨產條例」是經過大法官釋字第793號解釋，認定合憲的法規，而救國團屬性也由憲法法庭112年的憲判字第3號判決確認，期盼立法院能尊重大法官與憲法法庭決定，並瞭解現正在法院中進行的相關訴訟。

李慧芝說，行政院在去年8月19日將今年度中央政府總預算案送到立法院，今天已經是1月29日，立法院整整5個月、154天沒有審總預算，在總預算會期剩餘最後2天，立法院應把握最後的時間來審總預算，而不是審爭議法案。

立法院藍白提出115年中央政府總預算新興計畫動支案，建請立法院同意先行動支其中38項新興計劃、新台幣718億元預算，但朝野協商仍未有共識。李慧芝則說，718億元只占總預算3兆350億元的2%，且無論占多少，立法院都是100%沒有審議總預算。

她也解釋，如果立法院是同意機關先行動支，而非經過審議的總預算，公務員執行起來會很為難，因為未來還是有可能被刪除、被凍結，希望立法院能夠一體審議總預算。（編輯：翟思嘉）1150129