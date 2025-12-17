政院、立院互相「卡死」現況 黃暐瀚曝無法釋憲：只能等民意決定

藍白先前在立法院通過修正版《財劃法》，行政院長卓榮泰（中）最後決定不副署。（鏡報林煒凱攝）

國民黨、民眾黨日前聯手在立法院通過修正版《財劃法》，行政院長卓榮泰最後決定不副署，近日遭在野不斷批評。資深媒體人黃暐瀚今（17）日用淺顯易懂的方式談論此事，他任為現在兩院的狀況就是「卡死」！而且目前憲法法庭已失去開會功能，無法釋憲，「到底誰『違憲』？沒人說了算。」最後的結果，應該只能等民意決定。

卓榮泰近日已經正式宣布不副署，讓立法院通過修正版《財劃法》無法生效，消息曝光引發熱議。黃暐瀚今於臉書po文，事隔多日，他依舊覺得第一時間的形容「卡死」！是最貼切的描述。

黃暐瀚提到，這兩年政院、立院嚴重扞格，從「一路覆議、一路失敗」，到憲法法庭形同失效，他也補充解釋，因立法院通過新版《憲訴法》，大法官得有10人才能開會，9人議決，但目前僅剩8位大法官，無法開會。最後賴清德總統與卓揆決定使出「七傷拳」，「直接『不副署』，放大絕！」

黃暐瀚分析表示，站在民進黨的立場看，這是「終極救濟」方式，站在藍營的角度看，這是「選輸翻桌、違法違憲」。照理來說違憲，那就送憲法法庭釋憲。「可惜，憲法法庭已失去開會功能，無法釋憲，到底誰『違憲』？沒人說了算。」

文末，黃暐瀚提到寓言故事「黑羊白羊要過獨木橋」，最後的結局是雙雙摔下山崖；現實中的「藍軍綠軍、兩院對決」，最後會是什麼結果？「只能等民意決定。」

