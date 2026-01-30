政院：立院侵害新聞自由悖離憲政 將尋合法合憲救濟

（中央社記者賴于榛台北30日電）立法院會今天通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等修正法案。行政院晚間表示，立法院怠於審議中央政府總預算案，卻通過侵害新聞自由、悖離民主憲政秩序的法案，行政院勢將採取合法、合憲的作為與救濟手段。

行政院過往對於立法院所提法案覺得窒礙難行時，曾透過覆議、釋憲以及不副署等方式意圖制衡，此次合法、合憲的作為與救濟手段為何，政院人士僅強調，各種方法都有評估。

廣告 廣告

立法院會今天在藍白聯手下，通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等修法。行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組表示，這是台灣憲政史上首次，立法院在預算會期完全未審議中央政府總預算，而是接連通過侵害行政權的法案。

李慧芝指出，廣播電視法、有線廣播電視法、衛星廣播電視法等「廣電三法」自2003年修正以來，確立政府與政黨不得投資民營廣電事業的「黨政軍退出媒體」原則，作為防止政治介入媒體、維護媒體獨立與新聞自由的核心制度，至今已實施逾20年，但在野黨此次修法，明顯是為了個案，而將政黨意志的手伸入獨立機關當中。

李慧芝說，衛星廣播電視法的修法不僅違反司法針對個案正義的重要法律精神，讓不符換照規定的特定業者，可藉濫行訴訟持續違規經營，占用稀缺並具公共性的廣電頻道資源，這無疑是戕害新聞自由、扼殺民主制度。

談到黨產條例，李慧芝指出，黨產條例自2016年制定後，已通過司法院釋字第793號的合憲性檢驗，包括救國團等附隨組織的認定，相關案件正在司法審理程序，部分財產爭議更已判決確定，此次修法不僅讓公共財產持續遭侵占，國產再度淪為特定政黨集團私產，也公然悖離自由民主憲政秩序及國家落實轉型正義要求。

李慧芝也質疑立法院組織法草率通過，她說，相關修法過程不僅違反民主程序，沒有經過實質討論，且法案文字將相關歲費定性為「立委補助費用」，不僅誤解公費助理費用的人事費性質，恐怕將使現行刑法制裁體系出現漏洞，至於部分加給則是欠缺明確驗證機制，未來恐怕也會成為規避國家審計制度的缺漏。

李慧芝強調，立法院倒退式修法，強行通過高度爭議、違反憲政民主價值、甚至可能讓現行刑法制裁體系出現漏洞的法案，完全藐視憲法精神與既有司法判決，行政院肩負守護憲法的責任，面對立法院棄守憲法職權、怠於審議中央政府總預算，卻通過侵害新聞自由、悖離民主憲政秩序的法案，行政院勢將採取合法、合憲的作為與救濟手段，以維護憲政秩序與民主價值。（編輯：蔡素蓉）1150130