政院、總統府與立院激烈對抗 黃暐瀚分析預言：一路對峙到2028

行政院昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，院長卓榮泰正式宣布，將依照中華民國《憲法》第37條，決定不予副署《財劃法》修法。資深媒體人黃暐瀚認為，目前立法院、行政院跟總統府非常強烈對抗到史前未見的狀況，接下來還有反年改的修法，政院恐有8至9成的機率不會副署，彼此也將一路對峙到2028。

憲法第37條寫道「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署」，卓榮泰昨在記者會上表示，不予副署《財劃法》修法，更喊話立法院可以對行政院長提出不信任投票來制衡。

黃暐瀚昨在政論節目《57爆新聞》中指出，如今總統府跟行政院鐵了心，現在的路就只剩下2條，首先是總統把行政院長換掉，但目前賴清德總統的想法跟卓榮泰一樣；另1條則是由國民黨跟民眾黨提出倒閣，但此舉的投資報酬率太低，即便換掉行政院長也不能解決現在的問題，換上來的行政院長可能繼續對著槓，也換不掉真的帶頭大哥，也就是總統賴清德。

黃暐瀚認為，這種狀況下已來到火車對撞，狹路相逢勇者勝的情形，卡死立法院、卡死行政院，如今走到中華民國憲政史上，立法院、行政院跟總統府非常強烈對抗到史前未見的狀況，從來沒有看過這麼嚴重的情形，只能一路對抗；黃也預言，接下來還有反年改的修法，行政院恐有8至9成的機率不會副署，讓修法不能上路，也將一路對峙到2028。

