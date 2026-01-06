政院：總預算在新年度仍未付委審議 史上首見

（中央社記者賴于榛台北6日電）115年度中央政府總預算案至今未進入立法院委員會審議階段，行政院今天表示，這是史上首次進入新年度，但總預算還沒有交付委員會審議的情況，今年各項國防、地方建設及補助進度令人擔憂，盼地方政府呼籲選區立法委員履行審議總預算的職務。

藍白今天在立法院程序委員會表決通過，將行政院所提新台幣1.25兆元國防特別條例草案、財劃法修正草案等案是否付委議事日程草案送交9日院會處理，外界估若無意外，藍白將在9日院會再次聯手，第6度封殺國防特別條例。

對於今年度中央政府總預算、「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」與行政院版財劃法部分條文修正草案等案，至今未能排入立法院委員會審查，行政院發言人李慧芝透過媒體群組表示，這是史上第一次進入新年度，但總預算還沒有付委，今年各項國防、地方建設及補助進度令人擔憂。

李慧芝說，目前已有地方政府十分擔心TPASS政策是否斷炊，但中央政府必須等到今年度總預算通過後，始能撥款補助，呼籲地方政府應請選區立法委員履行職務、審查中央政府總預算，才不至於影響當地民眾通勤權益以及各項地方建設。

國防特別條例草案部分，李慧芝重申，和平靠實力，面對中國的持續性侵擾與針對性對台演習，台灣必須積極提升自我防衛能量，國防安全是與時間賽跑，必須掌握寶貴的關鍵時機，呼籲立法院恪盡職守，儘速審議特別條例，以編製特別預算。

行政院版財劃法部分條文修正草案至今仍未審，李慧芝說，現行財劃法所產生的水平分配不均問題已經浮現，例如台北市今年度統籌分配稅款大幅增加400多億元，可以推動地方自治事項如營養午餐免費等，但其他縣市獲得的稅款卻有極大落差。

她說，現行財劃法垂直分配也不合理，中央財政能量被削弱、無法協助地方均衡發展，為避免富者越富，甚至南北及城鄉差距不斷被擴大，期盼立法院儘速審議行政院版財劃法部分條文修正草案，才能真正均衡台灣、讓民眾受到均衡照顧。（編輯：謝佳珍）1150106