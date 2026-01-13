政院：總預算案送入立院已138天 應儘速審議

（中央社記者賴于榛台北13日電）立法院程序委員會今天仍未將今年度中央政府總預算案、軍購特別條例等交付委員會審議，行政院表示，政院去年8月29日就將總預算案送進立院審議，如今已138天，時間持續虛耗，立院應謹守憲法權責，儘速審議。

立院程序委員會今天依然未將今年度中央政府總預算案、「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」與院版「財政收支劃分法部分條文修正草案」等案，排入委員會審查。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組表示，不論是國防安全、國家建設、民生照顧或經濟發展相關政策，都在跟時間賽跑，立院程序委員會卻一再拖延排案，以總預算案來說，政院去年8月29日就送至立法院審議，至今138天，另外，軍購特別條例也送入立院48天，珍貴時間持續被虛耗。

李慧芝說，民生照顧、國家建設、國家自我防衛提升都不能等，如今立院這會期延會只剩最後13個工作天，呼籲立院謹守憲法權責，儘速審議政院所提預算案及法律案，讓國家運作能不受影響，繼續推動各項福國利民的政策。（編輯：林興盟）1150113