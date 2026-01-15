政院：老農津貼擬增為1萬 今年以追加預算129億支應

（中央社記者賴于榛台北15日電）行政院會今天拍板老農津貼新制，包含每月津貼從8110元提高至1萬元、降低排富門檻，新增消費者物價指數（CPI）達到3%的調整機制等，逾53萬人受惠。預計每年增加129億元預算，今年度將以追加預算支應。

行政院會上午通過「老年農民福利津貼暫行條例」第2條、第4條及第7條修正草案，每月津貼從8110元提高至1萬元、放寬排富標準、發放額度，及排富標準每4年定期調整，也增訂發放額度滿2年的檢討時間點，屆時若CPI成長率達3%就會調整，因應短期物價飆漲。

廣告 廣告

因現行老農津貼排富機制無法領取者有1萬4505人，修法後條件鬆綁，將農業所得以外的個人綜合所得稅各類所得總額門檻，由50萬元調整至60萬元，個人所有土地及房屋財產價值門檻，也從500萬元調整至1025萬元，預計新增逾7000人可領取老農津貼。

行政院發言人李慧芝上午主持政院會後記者會轉述，行政院長卓榮泰院表示，修法是為肯定農民對糧食安全及國家發展的貢獻與價值，落實對農民老年生活的照顧。修法後必須辦理預算追加，須等今年度中央政府總預算案審議完成始能進行，盼立法院多予協助。

卓榮泰還說，此案連動「國民年金」及其他各類福利津貼的檢討，行政院將以照顧國民生活、保護弱勢生計、兼顧國家財政3項原則，逐一檢討並陸續提出修法，由行政院政務委員陳時中協調。

對於老農津貼新制所需預算，農業部次長胡忠一出席院會後記者會指出，根據院版草案，政府每一年將增加129億元預算，其中包含既有領取老農津貼者，以及因排富門檻降低，新增可領取老農津貼者共逾53萬人受惠。

至於調升為1萬元的考量為何，胡忠一說明，朝野立委提出的老農津貼調升版本，金額從8500元至1萬4000元不等，院版是全盤考量政府財政、社福資源衡平性、資源合理分配等，避免排擠其他預算。且根據估計，2030年台灣人口會持續下降，低於2300萬，2070年更會降至1500萬以下，政府也要考慮40年後一般民眾的負擔。（編輯：萬淑彰）1150115