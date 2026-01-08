政院：財劃法削弱中央財政 無餘裕協助免費營養午餐

（中央社記者賴于榛、高華謙台北8日電）台北市宣布國中小營養午餐全面免費，陸續也有縣市宣布公立國中小營養午餐免費，新北市長侯友宜則呼籲中央應有統一性政策，避免縣市落差。行政院則說，現行財劃法削弱了中央財政，中央政府今年預計舉債新台幣3000億元，無餘裕協助地方。

台北市日前宣布國中小營養午餐全面免費，台中市、基隆市、高雄市也陸續宣布公立國中小營養午餐免費。新北市長侯友宜昨天則說，新北市已長期投入新台幣13.5億元補助營養午餐與提升品質，若全面免費需46億元，須視財政條件隨時做好調整準備，期待中央對營養午餐提出統一政策，避免各縣市出現落差。

廣告 廣告

行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會時表示，因為現行的新版財劃法問題造成水平分配不均衡，各縣市落差很大，導致各地營養午餐政策不一，雖然有縣市希望中央協助，但是因為新版財劃法已經大幅削弱中央政府財政能力，中央今年度要舉債3000億元，並無餘裕協助地方。

李慧芝說，請相關縣市首長能呼籲當地立委趕緊審議行政院版本的財劃法修法，讓各地學生都能獲得均衡補助。（編輯：翟思嘉）1150108