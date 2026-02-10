政院：鄭麗君晚間赴美 展開台美對等貿易協定最後磋商

（中央社記者賴于榛台北10日電）台美對等貿易協定有望近日簽署，行政院台美經貿工作小組晚間表示，由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的談判團隊，經與美方商定時程後，已於10日晚間出發赴美。

台美經貿工作小組表示，鄭麗君一行人將與美方就「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade，簡稱ART）進行最後會議，而談判團隊欲達成的目標包括維繫產業國際競爭力、確保糧食安全、守護民眾健康、優化台美經貿體系、建立信賴且安全的產業供應鏈，以及確立台美高科技戰略夥伴關係等。

廣告 廣告

台美經貿工作小組指出，一旦完成簽署「台美對等貿易協定」，將立即向社會報告完整內容，並且依照「條約締結法」的規定，將協定送交國會審議，同時併送台灣在1月15日與美方簽署的台美投資MOU。

台美關稅談判已在1月進行總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等共識，並簽署投資合作MOU，待簽署台美對等貿易協定後，即確立完成台美雙邊關稅談判。（編輯：林淑媛）1150210