政院：院版財劃法均衡地方需求兼顧競爭力 盼獲支持

（中央社記者賴于榛、高華謙台北20日電）行政院會今天通過財政收支劃分法部分條文修正草案，行政院秘書長張惇涵說，院版草案提升對地方的挹注財源，16個地方縣市平均成長25%、6直轄市為15%，均衡地方也維護6都競爭力，如台北市統籌稅款仍是全國最高，高雄市整體補助總額是全台最高。

立法院會14日再度修正財劃法，行政院上午也提出院版財劃法修正草案，盼達成國民生活品質更均衡、水平（城鄉）分配更公平、中央地方夥伴關係更提升、垂直（錢權）分配更合理、地方自治更強化等5大目標。根據草案，中央挹注地方將創新高，達新台幣1兆2002億元，將送立法院審議。

行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、張惇涵、財政部長莊翠雲、行政院主計總處主計長陳淑姿，共同出席院版財劃法修正草案說明記者會。

6都代表列席行政院會，如何看待院版財劃法修正草案。卓榮泰表示，6都代表對此持正面態度，認為政院做到過去難以做到的工作，也關心各自縣市的未來分配。政院雖然曾設算分配金額，也把指標說明清楚，但設算金額18日財主單位才與地方做最後確認，尚未完全出爐。

中央挹注地方財源主要有3大類型，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助。張惇涵說，根據院版財劃法修正草案設算，對地方的3項補助都會比今年增加，其中地方16縣市成長25%、直轄市15%，達成均衡台灣，且未影響6都競爭力。

張惇涵說，根據院版草案初步設算，台北市統籌稅款仍然是全國最高；新北市土地最大、人口最多，新北市3項補助款增加數會是全國最高；桃園市為新興發展的國門之都，因此一般性補助款跟統籌款的成長幅度最高；台中市3項補助合計的增幅最高；台南市統籌分配稅款也會比今年增加將近一倍；高雄市部分，3項合計的總額全台最高。

談到均衡地方縣市，張惇涵強調，院版草案將農業產值、污染、菸酒稅等都納入考量，均衡地方需求，也沒有忘記6都成為國家發展引擎所需。他在院會中懇切拜託6都支持院版草案，也請託6都代表協助向在地立委說明，站在國家發展、地方城市發展等考量，支持院版財劃法。（編輯：萬淑彰）1141120