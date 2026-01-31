政院:1年義務役編實步兵營

國防部規劃自今年起將一年期義務役編成步兵營，配合聯兵旅進訓三軍聯合火力實彈測考，將重點置於陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍種作戰。（翻攝自國防部網站）

根據行政院最新施政報告，為強化聯合拘束打擊能力，國防部規劃自今年起將一年期義務役編成步兵營，配合聯兵旅進訓三軍聯合火力實彈測考，將重點置於陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍（兵）種作戰。

行政院上網公布向立法院提出的施政報告。國防相關議題部分，政院指出，中共積極擴張區域勢力，對周邊國家加大軍事施壓、灰帶襲擾、網路攻擊與認知作戰，使國際高度關注台海及區域和平穩定，因此國軍將持續嚴密掌握敵情動態，精實三軍聯合作戰能力、強化後勤支援及全社會防衛韌性，並藉採購新式武器與提升作戰韌性等方式，強化不對稱戰力。

政院表示，為因應中共對台灣統戰及認知作戰、爭議訊息危害，以及全方位、不分層級的滲透攻勢，國軍也已發展反制認知作戰運作機制、建置專業輿情分析工具，並透過組織建制及內部管理等作為，積極反制應處。

在提升義務役戰備能力面向，政院說，為強化義務役男單兵戰鬥職能，八週入伍訓練已增加機槍實彈射擊、無人機、反裝甲火箭及人攜式刺針飛彈訓項，使役男具備基本概念與操作原理，分發部隊後，也依專長施予專業訓練，並結合服役單位基地流路，實施綜合戰鬥教練，以及火砲、反裝甲火箭等武器實彈射擊。

政院指出，義務役將另於戰術位置與民防團隊共同執行戰場經營、作戰計畫演練等課目，使其具備執行戰備任務能力。

另為鼓勵志願役人才長留久用，政院說，民國一一四年留營成效為八成七二，較一一三年底提升百分之五點二，志願役現員也較一一三年成長三千餘人。

役男徵兵部分，政院說，已完成九十五年次徵兵及齡男子兵籍調查十萬八三八二人。另一一四年役男徵兵檢查人數總計十萬七五九五人，體位判定人數常備役七萬四七０二人、替代役體位一萬一六三七人，免役體位一萬七三六五人；一一四年計徵集常備兵役軍事訓練入營五萬五八０一人、常備兵八０五四人、補充兵一萬一二六六人、替代役一萬三０四０人。