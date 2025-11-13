政院：11/6起輸入含豬肉郵包 無論故意或過失一律裁罰

檢疫犬仔細來回嗅聞，尋找是否有違規可疑包裹，台中出現首例非洲豬瘟，行政院解除豬肉禁令後，也再加嚴邊境防疫措施。行政院會13日拍板，11月6日起寄遞含有豬肉郵包的違規輸入人，無論故意、過失一律裁罰，首次裁罰20萬元，第2次100萬元，取消「首次非故意免罰」規定。

農業部動植物防檢署組長林念農表示，「違規輸入的這個部分，無論是故意或者是過失，一律就是裁罰，第1次20萬，第2次就直接100萬，另外關務署也針對高風險旅客、貨物，人工的這個開箱查驗比率，提高至少20%以上。」

農業部長陳駿季說，「過往很多這種輸入的時候，然後就當作我不知道裡面是什麼，然後變成可以利用這樣的一個規範，去逃避這個罰則，所以我們這次修改，你有任何的理由，我想經過裁罰了以後，可以針對行政的一些訴願的部分，你可以提起相關的一個行政救濟作為。」

國內廚餘養豬禁令尚未解除，根據環境部統計，期間全國平均每天產生1779公噸廚餘，外界憂心焚燒廚餘恐會排放「戴奧辛」。對此環境部表示，焚化爐原始設計即具備處理廚餘能力，但要混拌均勻，也會加驗戴奧辛監測1次，焚化只是短期做法。

環境部環管署副署長林左祥指出，「在檢測方面，我們除了定期檢測之外，在這次應變期間，我們特別要求各焚化廠要加測一次的戴奧辛，在中長期廚餘的去化，將會朝向生質能源化、堆肥化，或其他方式來處理。」

另外，針對防疫期間廚餘再利用養豬場管理，地方環保機關目前正執行第4波稽查，前3波完成率達100%，共查獲4家違規業者，並依法處分。