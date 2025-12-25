政院：2017年成立少子女化對策辦公室 隔年提高層級

（中央社記者賴于榛台北25日電）民眾黨主席黃國昌今天質疑，衛福部從未成立「少子女化辦公室」。行政院表示，衛福部早在2017年就成立任務編組性質的「少子女化對策辦公室」，到了2018年則進一步拉高層級，由行政院主導提出少子女化對策計畫。

黃國昌今天質疑，民進黨上任時曾說少子女化是國安危機，要成立少子女化辦公室，但他卻發現少子女化辦公室根本從沒成立過。

行政院發言人李慧芝對此表示，衛福部早在2017年就於部內成立任務編組性的「少子女化對策辦公室」，跨司署共同研議相關政策。

李慧芝說，中央政府在2018年則進一步拉高層級，由行政院主導提出少子女化對策計畫，跨部會合作、推動各項生育支持政策，針對家庭不同階段不同需求，積極辦理各項教保服務、友善職場、育兒家庭支持及相關配套措施，計畫將至今年為止。

至於新一期計畫，李慧芝表示，行政院已核定自明年推出新一期「少子女化對策計畫2.0」，進一步對焦生育家庭各類需求與問題，降低民眾生育成本，營造友善生育環境，另外因國家發展需要、回應社會期待，衛福部也將於2026年成立兒童專責單位「兒少及家庭支持署」，以期能夠制定、落實更完善的兒少及家庭政策。

李慧芝表示，少子女化對策計畫2.0預計推出「好孕3方案」，包括擴大生育補助、試管嬰兒補助方案3.0及醫療性生育保存補助試辦，但立法院至今遲遲未審明年度中央政府總預算，這將導致無論是擴大或新增的補助項目都會面臨經費問題，影響廣大生育家庭權益甚鉅。（編輯：潘羿菁）1141225