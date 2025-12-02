政院1.25兆國防特別條例 民眾黨跟進暫緩列案

民眾黨團總召黃國昌 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 總統賴清德上週提出1.25兆國防特別預算，政院也立即通過特別條例，並將條例送進立法院。不過，除了，國民黨團已經決議要暫緩列案，民進黨團總召黃國昌今(2)日也表示，在總統賴清德還沒清楚民進黨提出的四個問題前，民眾黨團將同意暫緩列案。

民眾黨團今日舉行「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民三問賴總統!!」記者會，並提出四問，包括1.25兆史上最⾼對美軍購敢保證如期交貨？敢保證即時形成戰⼒？敢保證不排擠社福⽀出及請問賴總統敢來國會接受提問嗎？

對於賴清德政府提出1.25兆國防特別預算，黃國昌說，過去這麼高額軍購預算，花了幾千億東西沒有拿到，不斷延宕跳票、現在總統宣布又要透過特別預算編列1.25兆對美軍事採購，賴總統敢保證如期交貨嗎？可以形成及時戰力嗎？不會排擠社福支出嗎？

至於邀請賴清德來立法院進行國情報告後質詢的形式，會不會「統問統答」，黃國昌說，請賴清德履行他在2024年政見發表會提出的承諾 她說會來國會就要接受立法委員的質詢，後來說是「諮詢」，如果是「諮詢」，立法院對審計長人士同意權「諮詢」怎麼進行的，就完全按照賴清德在政見發表會。

黃國昌說，對一個不知道多少錢，不知道要做什麼，他真的無從回答 支不支持，「我們不支持浪費 貪腐、要求付的錢要拿到 要不然我們付了錢是要付辛酸的嗎？」。

對於國民黨團決定在今日程序委員會暫緩行政院提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，不列入本週五報告事項，黃國昌說，今日黨團會議討論決議，針對1.25兆照天價的特別預算，現在收到的只有兩張A4特別條例，對今日所提出的問題希望賴清德能正面回應，在賴清德正面回應之前，中午的程序委員會會，台灣民眾黨團同意暫緩列。

