政院20日推出院版《財劃法》修正草案 莊翠雲：統籌款規模比今年大

財政部長莊翠雲今天（19日）赴立院備詢時透露，院版《財劃法》修正草案，明年度中央統籌分配稅款的規模會比今年度大，垂直分配部分，錢、權也會合宜下放。（資料照片／李鍾泉攝）

行政院預計將在明天提出院版《財劃法》修正草案，財政部長莊翠雲今天（19日）上午赴立院備詢時透露，行政院會明天將進行討論，而根據院版內容，明年度中央統籌分配稅款的規模會比今年度擴大，垂直分配部分，錢、權也會做合宜的下放。

立法院財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境委員會今天召開聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，邀請行政院主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、行政院工程會主委陳金德、內政部長劉世芳等相關部會首長列席備詢。

廣告 廣告

針對行政院預計20日提出院版《財劃法》修正草案，國民黨立委賴士葆質詢時提問，根據行政院版，中央地方分配比是否為66比34？莊翠雲回應，明年度中央統籌分配稅款規模會比今年度擴大，而垂直分配的部分，錢、權會做合宜的下放。

賴士葆追問，去年底《財劃法》修法後，今年度各地方可增加新台幣4100億元的統籌分配稅款，行政院的版本是否比4100億元還多？

莊翠雲表示，根據去年底立法院三讀修正通過的《財劃法》，明年度中央總體釋出1兆1683億元，其中中央統籌分配稅款8874多億元，還有一般性補助款、計畫型補助款，行政院修法版本，預計規模不會比現在少。

莊翠雲指出，明年度各地方可增加4100億元的統籌分配稅款，這是國民黨團所提的修法版本，且當初沒有經過相關事權調整，直接定案，財政部當時就認為這是不合理狀況，會做合宜規劃。

此外，賴士葆指出，自己接獲許多與會的地方政府官員抱怨只拿到2張A4紙，什麼資料也沒有，也沒有計算公式、沒有補助金額、沒有分配比例、水平分配統統都沒有，他批評財政部什麼都沒有出來就放話說，除了雙北市以外，其他縣市都支持。

莊翠雲回應，《財劃法》於明天通過後會在記者會中詳細說明，而水平分配部分在10月21日的會議中已將公式還有指標、權重都說了，且該指標是經過幾次會議縮小歧見，也都有做過說明。



回到原文

更多鏡報報導

政院明推院版《財劃法》修正條文 侯友宜：溝通一定要有誠心、誠信

「全面迎戰」真的戰！卓榮泰、傅崐萁談財劃法爆激烈口角

藍白財劃法「逕付二讀」 綠黨團批「違法院」：誰才是太上皇？