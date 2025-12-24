政院26日召開臨時院會 討論跨年強化安全方案

台北車站及中山南西商圈19日發生隨機攻擊事件，造成多位民眾傷亡，震驚社會。行政院副秘書長阮昭雄今天(24日)預告，行政院將於26日召開臨時院會，內政部與交通部將針對重大交通節點及跨年等人潮群聚活動，提出強化安全方案。

民進黨24日召開中執會，根據與會人士轉述指出，受邀列席的行政院副秘書長阮昭雄在會中表示，為因應1219北市隨機襲擊事件後的維安，行政院將在26日召開臨時院會，內政部與交通部將提出重大交通節點及跨年等人潮群聚活動的強化安全方案。

廣告 廣告

另外，陸委會及內政部也會在臨時院會中提出攸關國安的「兩岸人民關係條例」相關修法。

阮昭雄也談及明年1月1日有部分新制上路，包括最低工資調漲、牌照稅減免、婚育宅擴大補貼等，行政院原定本週召開記者會，向社會說明明年度總預算若未過，有哪些新興計畫受到衝擊，但因1219隨機攻擊事件，記者會延到下週再舉行。(編輯：宋皖媛)