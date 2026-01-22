政院3利多 調升國民年金給付 加碼雙幣發放

行政院會22日宣布，運動部將祭出500元運動幣60萬份，16歲以上皆能參加；文化幣也加碼，13歲至22歲每人均獲1200點。圖為文化部和運動部去年一同宣傳。（本報資料照片）

繼提高老農津貼後，行政院會22日再釋3大利多，包括國民年金新制，將老年年金每月基本保證調升至5000元，身障基本保證年金提高至6715元，並放寬排富標準，預估政府1年所需經費約860億元，176萬人受惠。運動部則祭出500元運動幣60萬份，16歲以上皆能參加抽籤；文化幣也加碼，13歲至22歲每人均獲1200點，兩者合計逾263萬人受惠。

行政院會昨通過衛福部所擬具的《國民年金法》部分條文修正草案，調高部分給付、新增物價調整機制，並刪除有懲罰婚姻疑義的配偶罰責等，草案將送立法院審議，預估受益人數將逾176萬人，每年預算估計860億元，今年將以追加預算169.8億元方式支應。

調高給付部分，現行老年年金A式與基本保證、遺屬年金、原住民給付將從每個月4049元調高為5000元；身障年金則從每個月5437元，調高為6715元。

排富標準也放寬，從個人年所得50萬元調整為60萬元，不動產由500萬元調整為1025萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限；另每兩年新增CPI成長率達3％隨即調整。

此外，現行規定被保險人若經催繳仍未繳納保費，配偶將處以罰鍰，被外界視為懲罰婚姻，因此這次刪除強制配偶替被保險人繳納保費的規範。

除了國民年金放利多，政院也擴大發放運動幣與文化幣。卓揆昨聽取「文化幣、客家幣、運動幣之執行規畫及成效」後指示部會及地方政府共同支持推廣，要透過政府領頭、民間共同參與，培養全民藝文、運動消費習慣及深耕客家文化，促進整體產業提升。

運動部正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象由原本的青年族群擴大至16歲以上，預計發放60萬份500元運動幣，用於「做運動、看比賽、添裝備」等運動消費；其中添裝備部分，每人最高可抵用200元。凡是民國99年1月1日以前出生的國民均可抽籤。

文化幣方面，文化部次長王時思說明，今年將從原先的13歲至15歲每人600點，全面擴大為13歲至22歲每人1200點，總計發放203.6萬人，從今年1月1號開始發放，已有超過4成符合資格者領取，約81.4萬人。