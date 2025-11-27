政院3理由對新版《財劃法》提覆議 卓榮泰轟立院：多大權力對院版置之不理？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

面對立法院14日三讀通過再修版財劃法，行政院會今（27）日通過部分條文覆議案，理由包括立法程序悖離公開透明與討論原則、中央政府財政健全嚴重受衝擊、院版財劃法可解決問題，後續將呈請總統核可，移請立法院覆議。行政院長卓榮泰表示，有些在野黨立委是有識之士，私下對行政院版本表達肯定，但黨的意志卻決定了他們的行為，感到遺憾。他也痛批，立法院有這麼大的權力能把行政院送去的法案置之不理？

面對立法院14日三讀通過再修版財劃法，行政院會今（27）日通過部分條文覆議案，後續將呈請總統核可，移請立法院覆議。（資料照）

行政院今早召開院會，並召開會後記者會。卓榮泰表示，今天是行政院過去1年多第八次提出覆議案，上次針對財劃法提出覆議，原因包括公式計算有誤、垂直分配不合理、水平分配不公平等，苦口婆心講了很多卻被否決，造成有 345億統籌分配稅款無法核發，今天行政院再次提覆議，是因為再修版財劃法的錯誤更大，恐造成中央政府無法編列預算或違法編列預算。

卓榮泰說，中央違法編列預算萬萬使不得，雖然把公務預算、年度預算縮減就能符合公債法，但國防、社會福利照顧、科技、公共建設計畫、教育文化、運動部、治水等預算可以刪減嗎？明顯將產生排擠效應，讓國家前進速度變慢，所以行政院堅持財劃法不能這樣修正。

卓榮泰提到，行政院已提出院版財劃法，能讓國人生活品質更均勻、垂直劃分更合理、水平分配更公平、地方自治精神更強化，同時能加強中央與地方的夥伴關係，面面俱到，且計算指標上，不只把人口結構分別計算，有加權老人及青少年；不只算土地面積，而是把土地面積管理成本、產值分別計算；不只算農業稅歸，而是把工業污染指標也算進去。

卓榮泰認為，有些在野黨立委是有識之士，清楚行政院版本，私底下都表達肯定，但黨的意志卻決定了他們的行為，這點深感遺憾，上週院版財劃法被暫時擱置，連付委都困難，「立法院要審議預算、審議法案，立法院有這麼大的權力把行政院送去的法案置之不理嗎」，希望大家有合理的討論空間。

財政部國庫署指出，財劃法再修版修正條文有6大問題，包括30條、32條、32之1、37之2、37之3，嚴重衝擊中央財政健全，影響中央平衡全國經濟、引導政策的效能，所以行政院將移請立法院覆議，而問題為以下6點：

第一問題，115年度總預算案歲出及舉債須各增列2646億元。

第二問題，一般性補助款不得低於一定金額、計畫型補助款不得低於一定比率，且延續性計畫不得終止或變更補助金額。

第三問題，規定中央「應」補助地方政府，無法調劑財政盈虛。

第四問題，財力級次係按舊版財劃法分級，無法合理反映地方政府實際財政能力。

第五問題，限縮中央減撥、扣抵補助款情形，無法落實中央對地方辦理自治事項、履行法定義務之監督。

第六問題，中央對地方財政之考核事項不足；另考核規定「由行政院召開地方首長會議共定之」，執行上有窒礙。

行政院為此依以下3點理由對財劃法部分條文提出覆議案：

第一，立法程序悖離公開透明與討論原則，不符憲法國民主權原則與民主原則。

第二，補助款制度之修正及財力級次依舊版計算，嚴重衝擊中央政府財政健全，造成各項施政項目無法順利推動。

第三，院版財劃法部分條文修正草案可解決立法院兩次修法衍生的問題，以制定更為完善之分配機制。

