政院442億推無人機 蘇紫雲：可成立半官股晶片設計公司、搶國際商機
〔記者涂鉅旻／台北報導〕無人機成為世界各國兵家必爭領域，我國行政院擬投入442億元提出「無人載具產業發展統籌型計畫」，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲撰文指出，無人機的「三晶二軟」、專用晶片是核心競爭力，他建議政府評估成立半官股的晶片設計公司，並在約10萬架無人機、1500艘無人船需求下，強化國防與國內外採購，並推動民雄基地產業園區化及訂定系統相容規格，進而搶占非紅供應鏈與國際市場商機。
(原文「探究「無人載具產值爆發，國防經濟帶動競爭力」由國防院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲撰述，本報獲國防院同意全文轉載)
行政院提出「無人載具產業發展統籌型計畫」，計畫投入442億元，以四大主軸加速擴大產值規模，將有助台灣的產業升級與經濟動能。其實無人機在1917年已經出現，問世108年以來的核心概念都未改變，也就是降低人員風險並減少操作成本，而真正的差異就在於由真空管進階到電晶體的電子科技才是無人機靈魂，特別是先進製程的奈米晶片。此為台灣發展無人載具的核心競爭力。
由於目前「無人機國家隊」多為小型、微型企業，資源有限，而無人機最關鍵者為無人載具的專用晶片組，台灣目前並無生產，成為最脆弱點。因此由專用晶片此著手，不僅有助國內業者發展，且可掌握全球非紅市場，真正發揮無人機產業之科技、經濟與政治效益。
由經濟部提出的「無人載具(無人機及水面水下無人船)產業發展統籌型計畫」觀察，主要透過跨部會協作的4大策略，包含市場、技術、法遵、環境，將台灣打造成為無人機民主供應鏈的亞洲中心。經濟部簡報指出，市場面為基礎是正確的規劃方向，可符合並擴大國內外需求，引導產業發展。在此良好基礎上，可進一步評估下列事宜，以利台灣無人載具產業扎實生根，同時滿足防衛與經濟動能。
經濟部盤點包括國防部等國內採購需求，未來3年無人機約有10萬台採購需求，投資額度約500億元台幣；無人船艇約1500艘產值約300億台幣、警消等公務單位之無人機則有200億台幣需求，合計千億台幣的產值，可形成基礎需求，提供無人載具機控制、射頻、機電、材料等上下游產業的核心投資與發展，有效發揮帶動效果。國外部分，因為非紅供應鏈議題，外國廠商在尋找中國以外的無人機生產基地，250家的台灣無人機業者為此成立台灣卓越無人機海外商機聯盟，將國外市場當作重要拓展來源，政府也整合各種管道，包含結合外交部駐外館處協助發掘商機。主因為國際市場更是藍海所在，依據「國際市場研究機構」(Grand View Research)報告顯示，2024年全球無人機市場已達731億美元，預計2030年則將達1,630億美元(4.9兆台幣)，平均複合年成長率(CAGR)達14.3%持續擴張，Mordor Intelligence的市場研究也顯示至2030年的CAGR達13.9%，市場規模相當龐大可望成為台灣新產業亮點。
前文所提無人載具核心靈魂是電子部件，那麼晶片國家隊將是未來的核心競爭力。依照經濟部提出無人載具技術重點為「三晶二軟」，包含飛操、通訊、定位晶片，以及低導空、飛控軟體，相關技術除透過法人科專計畫、業界科專合作強化自研自製，也會爭取國際技轉，政府目前也與美國、日本、捷克、波蘭等8國簽署合作備忘錄(MOU)，期盼鏈結國際先進技術，完備供應鏈自主性。
然而，考量烏克蘭宣布將年產300萬架無人機，土耳其等國無人載具也蓬勃發展，因此台灣需把握市場速度，就需掌握最關鍵的晶片才能建立核心競爭力。目前國內業者採取現貨拼接方式，但成本高、經濟效益有限。依照無人機內部系統、結構元件以及各晶片廠的公開資料顯示，非紅供應鏈的中央處理器主要為高通(Qualcomm)、ARM系列，馬達、感測器控制的微型控制器(MCU)則為STM32、TI(德儀)MSP430等構成，定位與通訊模組的主力晶片為Qualcomm 5G Modem、瑞士商u-blox GNSS，影像晶片則為GPU/NPU(類神經處理器)則以NVIDIA Jetson等為主流使用之晶片組，此都關乎無人載具性能與成本管理。
因此考量經濟部推出「無人機關鍵晶片及模組自主開發研發補助計畫」，但由於補助類似「科專計畫」方式金額有限，因此可評估採台積電模式設立半官股的晶片設計公司，由政府出資於中科院或工研院成立半官股公司，統合飛行控制晶片及模組、通訊晶片及模組、衛星定位晶片及模組、飛行控制軟體、地面控制軟體核心研發，之後再將成品出售各製造商。如此較易掌握進度並達成非紅供應鏈目標。
「民雄無人機基地」是正確戰略規劃，但在實際操作上，須考量下列要素包括：一、國家級測試與認證場域：建立專屬空域、電磁環境與指管中心，成為臺灣無人機「標準與認證」中樞。二、區域創新中心：串接嘉義航太聚落、台中精機、南部半導體與大學院校，促成跨域合作與人才供給。三、兩用科技(dual-use)示範區：兼具軍用測評與民用應用測試，整合需求—研發—測試—採購—擴散的生態系。因此，可參考參考美方「國防工業園區」(defense industrial park/base)概念，定位為國防產業園區，由中科院擔任園區規劃與管理的角色，借助中科院與航空研究所長期發展無人載具的專業背景與管理經驗，有助敏感科技保護與管理，以及關鍵廠商的電力供應、園區安管等事宜，有利說服大廠設立轉投資公司降低政治風險考量。
由於無人載具的市場需求龐大、參與的業者也將快速增加，因此有必要訂定相關系統的硬體、軟體相容規格，以利使用者後續的維修、訓練與操作，對於作戰單位而言更為重要。參考其他國家作法，代表性的包括美國「藍綠清單」(Blue/Green UAS List)、北約的STANG標準、日本防衛省與「無人航空機產業發展協會」(Japan UAS Industry Development Association, JUIDA)合作、韓國「航太研究院」(Korea Aerospace Research Institute, KARI)等規範，以建立軍規、民規、結合ISO 23665飛操航訓等基礎規範，以利與國際接軌，快速搶佔國際商機。
