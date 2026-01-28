政風處貫徹陽光法案 財產申報實質審核抽籤

(記者廖建智嘉縣報導)

為貫徹陽光法案，遏阻貪瀆行為或不當金流輸送，嘉義縣政府政風處27日辦理「114年度公職人員財產申報實質審查公開抽籤作業」，為確保程序公正公開，由縣長翁章梁親自主持，透過電腦隨機亂數抽出59位申報人，中籤者將依法進行財產申報實質審查作業，另自其中抽出2位申報人進行前後年度財產資料比對，釐清財產是否異常增加，確認是否有薪資所得以外的不明來源。



114年度本府政風處受理本府暨所屬機關(學校)、鄉鎮(市)公所等申報財產之公職人員共計587人(含政風單位因受理申報人數未達5人，合併辦理抽籤)，先依法務部規定10%之比例抽出59人進行實質審查，再以2%比例自前開中籤人員中抽出2人辦理前後年度財產資料比對，由政風處依規辦理審查作業；前述中籤審查名單由縣長公開抽出，經本府一級主管見證後，將在政風處網站公布供大眾查閱。



政風處表示，本府暨所屬機關定期申報義務人辦理授權查調比例已連續2年達100%並如期完成申報作業，顯見同仁對此項服務的信賴。



為維護申報義務人權益及簡化申報作業，法務部推出操作介面更加友善的新版「全國公職人員財產申報系統」，政風處也將與轄內政風機構持續推動財產申報宣導講習及授權機制，鼓勵同仁善加利用授權作業，避免自行查調填報導致申報錯漏情事。