政風高階主管宣誓典禮 鄭銘謙：正人正己、關懷領導

法務部於今（1/27）日上午舉行「新任政風高階主管聯合宣誓典禮」。廉政署提供



法務部於今（1/27）日上午舉行「新任政風高階主管聯合宣誓典禮」，共有12名新任政風高階主管人員出席，並由法務部長鄭銘謙親自監誓及致詞。鄭部長在致詞中強調廉政工作的核心價值，並對新任政風主管提出具體期許，期盼以創新作為展現廉潔核心價值。

這次高階主管職務異動涵蓋中央機關與地方政府。中央機關部分，包括國軍退除役官兵輔導委員會、財政部、經濟部、勞動部、衛生福利部、中央銀行、行政院主計總處、中央選舉委員會及監察院等多個單位的政風主管職位調整；地方政府則包括台北市、新北市及桃園市等地的政風處長異動。

法務部長鄭銘謙。廉政署提供

鄭銘謙指出，我國近年來積極推動廉政工作，並計劃於今年8月召開聯合國反貪腐公約第三次國家報告國際審查會議，向國際社會展現政府打擊貪腐的決心。同時，在國內推行透明晶質獎及機關採購廉政平台，促進公部門與企業共同建構誠信環境，致力打造值得人民信賴的政府。

鄭銘謙也提出四大方向，勉勵新任政風高階主管：

一、正言正己，落實廉政核心價值

以身作則、依法依程序執行職務，同時關懷同仁並提供支持，將廉潔價值內化於日常工作中，確保廉政作為能經得起社會檢驗。

二、防貪為先，健全機關風險治理

強化事前預防與風險預警機制，落實採購補助及重大業務的把關工作，結合內控機制運作，從源頭降低貪瀆不法的風險。

三、關懷領導，凝聚廉政治理共識

透過關懷領導與同理心溝通，促進首長與業務單位間的互信合作，進一步凝聚廉政治理共識，形塑穩固且持久的廉潔組織文化。

四、創新精進，回應社會高度期待

善用科技與跨域合作，推動廉政創新作為，並即時掌握輿情進行澄清，積極回應人民對政府的期待。

鄭部長期勉新任政風高階主管以專業、創新與廉潔精神投入職責，在未來的工作中展現堅定的廉能信念，為打造透明誠信的政府環境貢獻力量。

廉政署新任政風高階主管合影。廉政署提供

新任政風高階主管中央機關部分

國軍退除役官兵輔導委員會政風處高處長伯陽(原任台北市政府政風處處長)

財政部政風處周處長志信(原任勞動部政風處處長)

經濟部政風處紀處長嘉真(原任衛生福利部政風處處長)

勞動部政風處徐處長慶全(原任行政院政風處副處長)

衛生福利部政風處劉處長耀中(原任中央銀行政風室主任)

中央銀行政風室簡主任國興(原任國防部政風室主任)

行政院主計總處政風室陳主任依芸(原任法務部廉政署專門委員)

中央選舉委員會政風室黃主任尚香(原任交通部政風處專門委員)

監察院政風室黃主任泓智(原任法務部廉政署秘書室主任)。

新任政風高階主管地方政府部分

台北市政府政風處吳處長滄俯(原任桃園市政府政風處處長)

新北市政府政風處許處長家錦(原任財政部政風處處長)

桃園市政府政風處廖處長常新(原任經濟部政風處處長)

