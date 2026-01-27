政風高階主管宣誓 鄭銘謙期勉強化風險治理

（中央社記者劉世怡台北27日電）法務部今天舉行新任政風高階主管聯合宣誓典禮，部長鄭銘謙致詞時期許防貪為先，強化事前預防及風險預警，落實採購、補助及重大業務把關。

鄭銘謙強調，政府近年持續深化廉政工作，預計於民國115年8月辦理「聯合國反貪腐公約第三次國家報告國際審查會議」，向國際社會展現反貪腐決心；在國內則透過推動透明晶質獎及機關採購廉政平臺，協助公私部門共同建構誠信環境，打造人民信賴的政府。

鄭銘謙提出4點期許，首先是以身作則、正言正己，依法依程序專業執行職務，內化廉政核心價值；其次是防貪為先，強化事前預防及風險預警，落實採購、補助及重大業務把關；第三是以關懷領導與同理溝通，凝聚機關廉政治理共識，形塑廉潔組織文化；最後則是善用科技及跨域合作，持續創新精進，回應社會高度期待。

廉政署指出，這次共有12名新任高階主管，中央機關包括國軍退除役官兵輔導委員會政風處長高伯陽、財政部政風處長周志信、經濟部政風處長紀嘉真、勞動部政風處長徐慶全、衛生福利部政風處長劉耀中、中央銀行政風室主任簡國興、行政院主計總處政風室主任陳依芸、中央選舉委員會政風室主任黃尚香、監察院政風室主任黃泓智。

地方政府包括台北市政府政風處長吳滄俯、新北市政府政風處長許家錦、桃園市政府政風處長廖常新。（編輯：蕭博文）1150127