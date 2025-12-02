政黨好感度出爐！執政黨奪冠 這群人最反感

▲根據《美麗島電子報》，民進黨11月好感度奪冠。（圖／記者陳佩君攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 《美麗島電子報》昨（1）日公布最新11月國政民調，結果顯示，政黨好感度方面，對民進黨有好感的受訪者比例最高，達39.9%，比上個月增加1.3個百分點；而民眾對國民黨好感度為35.4％，民眾黨則以30.7%好感度墊底。

根據《美麗島電子報》，就民眾本月對執政的民進黨好感度而言，39.9％對民進黨有好感（其中11.1％很有好感、28.8％有些好感），比上月增加1.3個百分點，49.9％對民進黨反感（其中26.4％很反感、23.5％有些反感）則比上月增加0.7個百分點，未明確回答的有10.2％。

廣告 廣告

《美麗島電子報》指出，經由交叉分析，高屏、或70歲以上、或國中以下學歷、或泛綠民眾等群，對民進黨有好感的多於反感；越年長或學歷越低民眾對民進黨也相對越有好感。其餘各群民眾傾向對民進黨反感，或態度分歧，尤其是男性、或新北市、桃竹苗、中彰投、或20至59歲、或高中以上學歷、或民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群，皆超過5成對民進黨反感。

另外，該民調結果也顯示，就民眾本月對最大在野黨國民黨好感度而言，35.4％對國民黨有好感（其中6.1％很有好感、29.3％有些好感）比上月略減0.3個百分點，49.3％對國民黨反感（其中25.8％很反感、23.5％有些反感）則比上月增加2.7個百分點，未明確回答的有15.3％。

而就民眾本月對第2大在野黨民眾黨好感度而言，30.7％對民眾黨有好感（其中3.9％很有好感、26.8％有些好感）比上月減少1.9個百分點，49.5％對民眾黨反感（其中28.6％很反感、20.9％有些反感）比上月增加3.0個百分點，未明確回答的有19.7％。

此民調訪問期間為2025年11月24至26日，共3天；對象為全國範圍20歲以上成年人；抽樣有效樣本1079人，市話701人，手機378人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料，進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

藍白合作也難贏？郭正亮點名這3縣市危險區：充滿變數

柯志恩拉鋸賴瑞隆！郭正亮：遇上他「鴨子划水」最麻煩

賴清德提1.25兆軍費強化國防！黃暐瀚拋3問點破藍營難題