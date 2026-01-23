政黨年終出爐！藍最多半個月、綠白1.5個月 徐國勇：讓每個人有滿意的紅包

徐國勇說，會讓每個黨工有滿意的紅包 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 農曆春節將至，國民黨睽違 9 年發放年終獎金，最多為半個月薪水；民眾黨則是 1.5 個月。至於民進黨是否也為 1.5 個月，民進黨秘書長徐國勇今（23）日表示，民進黨會維持原來的年終，但他還沒收到公文，應該是正確的。並稱，會想辦法讓每個人有滿意的紅包。

徐國勇今上午出席「2026 電器空調影音年終購物展開幕典禮」，並受訪表示，民進黨會維持原來的，但財務部還沒把公文送給他，如果大家有聽到，或是財務講這個消息，那應該就是正確的。

徐國勇指出，他還沒有看到公文，因為公文最後還要他簽。他說，民進黨會維持所有黨務工作人員最大利益，他也會想辦法讓尾牙有好好抽獎的紅包，應該會讓每個人相當滿意的紅包，每一個人都有。

