政黨最新民調曝光！民進黨好感度38.3%「超越藍白」

隨著朝野針對《財政收支劃分法》等修法陷入激烈對抗，行政院長卓榮泰決定「不予副署」立法院三讀通過之法律，引發憲政爭議。《美麗島電子報》今（29）日發布 12 月最新國政民政，在數據中可見，民進黨以 38.3% 的好感度領先國民黨的35.1℅與民眾黨的32.9℅；另外賴清德總統信任度為42.6℅，比上個月微增0.3個百分點。

此次國政民調是《美麗島電子報》於 2025 年 12 月 22 日至 24 日針對全國 22 縣市年滿 20 歲民眾進行電話訪問。採住宅與行動電話雙架構抽樣，成功完訪 1,083 人，抽樣誤差在 95% 信賴水準下最大值為 ±3.0%。根據數據顯示，民眾對國內整體經濟現況的看法回復至 10 月水準，僅 33.4% 認為經濟好，大幅低於認為不好的 61.2%。

民進黨

38.3%（0.6↓）

49.9%

國民黨

35.1%（0.3↓）

49.5%

民眾黨

32.9%（2.2↑）

47.7%



台灣三大政黨的12月民調結果如下：

民進黨好感度：38.3%對民進黨有好感（其中11.8%很有好感、26.5%有些好感）而比上月減少1.6個百分點；49.9%對民進黨反感（其中28.8%很反感、21.1%有些反感）與上月相同，未明確回答的有11.8%。

經由交叉分析雲嘉南及高屏、或60歲以上、或國中以下學歷、或泛綠民眾等群對民進黨有好感的多於反感。

國民黨好感度：35.1%對國民黨有好感（其中6.4%很有好感、28.7%有些好感）比上月略減0.3個百分點；49.5%對國民黨反感（其中28.0%很反感、21.5%有些反感）則比上月微增0.2個百分點，未明確回答的有15.4%。

經由交叉分析得見專科學歷、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群對國民黨好感多於反感。

民眾黨好感度：32.9%對民眾黨有好感（其中有5.1%很有好感、27.8%有些好感）比上月增加2.2個百分點；47.7%對民眾黨反感（其中27.4%很反感、20.3%有些反感）比上月減少1.8個百分點，未明確回答19.4%。柯文哲涉案羈押禁見自9月獲交保迄今，民眾對民眾黨的印象評價並無明顯改變。

經交叉分析得見基宜花東離島、或20至29歲、或專科學歷、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群對民眾黨的好感多於反感，其餘各群民眾絕大多數對民眾黨反感。

12月政黨好感度排序為「民進黨＞國民黨＞民眾黨」。（圖／民視新聞資料照）

至於中立民眾的民調結果，好感排序為民進黨22.3%＞國民黨20.8%＝民眾黨20.8%；反感是民進黨44.7%＞國民黨42.0%＝民眾黨42.0%，中立民眾本月對3大黨印象評價皆反感明顯多於好感，而且對3大黨的好感相近、反感也相近，即中立民眾本月對3大黨的印象評價非常一致。

至於20至29歲民眾本月的好感依序是民眾黨36.3%＞國民黨32.9%＞民進黨26.0%，反感是民進黨55.0%＞國民黨45.1%＞民眾黨29.9%，可見此群民眾本月僅對民眾黨的好感多於反感，對其他2黨則是反感多於好感，尤其對民進黨的反感超過好感達29.0個百分點。

