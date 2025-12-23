即時中心／高睿鴻報導

民意如流水、卻也是政治人物的施政基礎，因此，民調變化持續受到政壇關注；民調機構「台灣民意基金會」今（23）日公布12月政黨民調，民進黨支持率約38.4%、國民黨20.6%、民眾黨16.7%。報告顯示，綠營再次穩坐我國最大黨地位，且根據同機構民調，自2024年1月後，一直維持綠營最大、藍營次之、白營老三的格局。令人注意的是，藍營及白營「合體」掌握約37.3%支持率，顯示「藍白合」雖有威力，但仍略遜於綠營。

另，除了綠、藍、白3黨以外，沒有任何其他小黨能跨越5%門檻。其他政黨合計支持率僅1.6%、另有22.2%民眾「無支持特定政黨」，但這些人未來亦有可能成為左右選舉的關鍵。

12月各政黨民調支持率。（圖／台灣民意基金會提供）

整體而言，台灣的政黨政治格局未有太大變化。根據此機構民調，自2024年1月後，一直維持民進黨最大、國民黨次之、民眾黨緊追在後的格局。連續24個月，民進黨支持率穩坐台灣最大黨，即便今（2025）年7、8月遭逢大罷免失敗衝擊，支持率依然仍未被藍、白營反超。

另值得注意的是，相較於11月，本（12）月民進黨支持率從31.1%暴漲到38.4%，總計上升7.3%；國民黨支持率從25.8%下跌到20.6%，總計滑落5.2%；民眾黨支持率則從14.4%微升至16.7%，上升約2.3%。台灣民意基金會董事長游盈隆說明，此次民調不僅指出，綠營仍是當前我國最大政黨，且藍白合體支持率從上月領先綠營9.4%、現在反倒落後國民黨1.1%，「無疑是戲劇性的大轉變，也為2026年地方大選帶來新的變數與想像」。

快新聞／政黨民調曝光！綠營「連24月」穩坐國內龍頭 支持率擊潰藍白合

12月各政黨民調支持率變化。（圖／台灣民意基金會提供）

游盈隆深入分析說，對於民進黨而言，大罷免風暴已漸平息、傳統支持者重新歸隊，且過去1個月朝野強烈衝突來到新高點，傳統支持者因危機意識深重，所以再度集結，力抗藍白聯軍。至於國民黨，支持度長期趨勢維持20%左右、且起伏頗大，12月國民黨支持度大跌5.2%，他退斷，恐與倉促強推停砍公教年金修法、引起社會反彈有關。游盈隆還特別提到，就連藍白在國會兩度阻擋1.25兆國防特別預算，內部都出現3成支持者不樂見之情況，都可能導致整體支持度流失。

最後則是民眾黨，游盈隆說，自去年8月前主席柯文哲先後涉入政治獻金案、京華城案，導致支持度嚴重流失；支持率一度跌到最低點11.5%，但現已回升至16.7%，創下2024年5月以來新高。

本調查訪問期間為2025 年12月 15至17 日，共3天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約 正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

