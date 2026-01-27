政黨要選票、人民要鈔票！商總許舒博呼籲執政與在野坐下來解決問題

面對 2026 年初僵化的朝野對立與台美經貿談判僵局，商總理事長許舒博在接受黃暐瀚訪問時直言，「政黨要的是選票，人民要的是鈔票。」他認為，目前的政治人物往往陷於意識形態的理想，卻忽略了老百姓最基本的生活需求。許舒博呼籲執政與在野黨，「不要好像認為你們都是對的，大家坐下來談才是解決問題的關鍵。」他指出，如果政治上的對立導致 15% 關稅協議卡關，將對原本就處於低迷、急需訂單支撐的傳統產業造成難以挽回的損害。

當家不鬧事：建議賴清德總統身段放軟、開啟溫和派對話

許舒博針對當前主政者提出了具體的「和解清單」。他建議總統賴清德身段應放得更軟，效法過去國家領導人邀請在野黨主席對談的風範，不要總是展現「鐵盤一塊」的強硬姿態。

許舒博說，執政黨應多派像副院長鄭麗君、副總統蕭美琴這類「身段較軟」的溫和派進行溝通。他強調，促進朝野和解的鑰匙就在賴總統手中，高漲的政治火氣只會燒掉國家的發展機會。

不要只會擋排案：許舒博籲在野黨落實「實質審查」而非政治杯葛

針對台美 15% 關稅協議，許舒博也對國民黨等在野黨提出了誠懇建議。他認為，「為民眾把關」不等於「一味阻擋」。許舒博指出，如果連排案討論都不願意，最後導致川普漲稅 25% 害死台灣傳統產業，那所有倒閉與失業的責任都會回到在野黨身上。他強調，最好的監督方式是將案子排進去「嚴審」，不好的條款該刪就刪，甚至邀請台積電到國會開公聽會公開論理。這種訴諸民意的做法，才能展現政黨對民生經濟負責任的態度。

工商界願當朝野橋樑：穩定七成稅收是國家根基「不穩定就推翻你」

訪談最後，許舒博重申八大工商團體願意扮演朝野間的中間橋樑，協助雙方搓合底線。他提醒政治人物，全台灣三兆七千億的稅收中，有超過六成、約兩兆五千億來自工商界，這是國家最穩定的力量。

「如果你們讓工商界不穩定，工商界就會推翻你。」許舒博認為，主政者應以民為本，就像雨傘一樣，只有能幫老百姓「遮風擋雨」時，人民才會把你捧在頭頂上；若只顧著政黨鬥爭而無視人民的鈔票生活，終將被主流民意所唾棄。