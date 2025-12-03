「故事仍在繼續」麻吉大哥不投降！黃立成砸4.6億神祕倉位曝光 深夜發文逆襲網驚：無限復活

黃立成多次遭清算仍「滿血復活」重返加密市場，以4588.8888的神祕數字大舉加碼倉位，引爆討論。（翻攝自臉書／黃立成 Jeffrey Huang）

「麻吉大哥」黃立成再度成為加密圈熱議人物！近期多次遭遇清算的他不但沒有退場，反而 滿血復活 殺回市場，直接在去中心化永續合約平台 Hyperliquid 建立高槓桿倉位，氣勢如虹。

4588.8888 數字瘋傳 分析師：可能是他的幸運碼？

鏈上分析帳號EyeOnChain指出，黃立成在短短22小時內瘋狂分批加碼，每筆代碼都出現同一串數字：4588.8888。

這組「神祕密碼」引發市場各種猜測，有分析師笑稱：「可能是麻吉大哥的Lucky Number。」

高槓桿大進擊：ETH 倉位 4588.88枚、25 倍槓桿

黃立成補入25萬美元（約785萬新台幣）保證金後，立刻重返戰場，大舉加碼ETH多單：

倉位：4588.88 ETH 多單

槓桿：25倍

進場價：2841.82 美元

清算價：2776.44 美元

一度浮盈突破 19.8 萬美元，堪稱驚險刺激。

黃立成還同步開出：4588.88 HYPE多單、槓桿10倍、進場價32.4069美元，可見重返市場的火力完全不輸清算前。

曝險金額驚人：達1,475萬美元（4.6億新台幣）

EyeOnChain 推算，他目前總曝險金額高達 1475 萬美元，其中ETH占了超過1,325萬美元（約4.1億新台幣），根本是重押到不行。

黃立成凌晨發文：故事還沒結束

今（3日）凌晨，黃立成悄悄更新X社群，只寫下一句：「故事仍在繼續。」像是在宣告，他不只要回來，還要把之前賠的全部討回來。

網友：麻吉大哥根本悟空吧？

網友們對黃立成的韌性佩服到不行，紛紛留言：「這男人不會死的吧？」「像七龍珠悟空，清算後還能無限復活。」「太猛了吧！誰敢這樣玩？」

