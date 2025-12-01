《故事放映中》新書發表 見證臺灣文學影視化百年旅程 透視文學改編影視的生命力

【記者蔡富丞/綜合報導】國立臺灣文學館30日於臺北據點─臺灣文學基地舉辦《故事放映中》新書發表會。國立臺灣文學館館長陳瑩芳、國家影視聽中心董事長褚明仁、遠流總編輯黃靜宜，以及本書主編國立彰化師範大學國文系副教授黃儀冠、作者羅珮嘉、陳允元、冬陽、施如芳、莊宜文、楊淇竹等均現身發表會，與讀者交流對話。

國立臺灣文學館館長陳瑩芳表示，臺文館每年精心策劃不同主題特展，有系統地梳理及呈現臺灣文學的多元樣貌。為了讓更多讀者在卸展後仍能回望、探尋、理解這些精彩內容，因此歷年都會規劃邀請專家撰文，並藉由合作出版持續擴大流傳。此次《故事放映中》新書源自臺文館今年策劃的「意料之外神展開：踏上文學銀幕奇幻之旅」文學改編影視特展，展現文學與影視之間相輔相成、彼此影響的創作能量。展覽最初於 2022 年在臺灣文學基地推出，其後巡迴桃園機場，以及至臺南臺文館展出。這本專書即是接棒11月23日甫圓滿劃下句點的特展，由臺文館策劃、黃儀冠主編，匯集二十四位跨領域專家學者執筆撰稿，並由遠流編輯合作出版，將展覽的內容持續深化與流傳，轉化為專書，回到文學改編的最起點，以文本記事繼續敘說屬於臺灣文學與影視的故事。

國家影視聽中心董事長褚明仁表示，《故事放映中》以四大主題梳理臺灣從日治時期至當代的影視與文學發展脈絡，展現少見且具深度的研究視角，尤其是書中從戲曲、戰後類型片、鄉土文學運動到當代多元創作的完整分類，也呼應國家影視聽中心多年來在典藏、修復與研究上的成果。透過數位修復與文獻整理，許多珍貴影像與歷史記憶得以再現，為新世代創作者提供重要參照。期盼文學、電影與戲劇領域持續合作，讓更多臺灣故事被看見並成為未來創作的養分。

此次接下主編《故事放映中》重責大任的彰師大國文系副教授黃儀冠，分享自身投入研究文學改編影視十餘年的豐富經驗：早期電影從文學作品、劇場經驗借火，有如借銀燈照傳奇，文字敘寫與影視傳播，彼此之間乃相輔相成。她談及，受歡迎的文學作品可能被改編為電影、若干年後又改編為電視劇，如何串連兩者確實是專書編輯過程中的挑戰。因此，本書以臺灣文學改編影視作為核心，以時代為經緯，從日治時代至現當代，再以鏡頭美學切入設計成四個單元，包括：講述日治到戰後初期電影與文學合作的「映畫時代隨片登臺」、談類型作品改編的「聚光燈類型與風格」、綜論新電影時期所引領的寫實美學與社會關懷的「長鏡頭社會寫真」、以及將目光轉向現當代文學劇、單元劇及作家紀錄片的「場面調度多元轉譯」，而各單元所穿插的「特寫」，則聚焦在作家與導演現身說法，以及專業讀者與資深影迷的深情告白。透過本書提供理解改編現象的重要路徑，並期待讓更多讀者認識文學與影視互相激盪的迷人世界，一同感受改編作品所展現的創意與豐富能量。

新書發表會由本次作家群之一，也是電台主持人的冬陽擔任主持，作者羅珮嘉與陳允元對談。三位作家分別代表本書中不同單元，接棒分享各自書寫的議題，從不同專業領域角度，談文學改編的現在式與未來式。冬陽以其鑽研的類型文學淺談臺灣推理懸疑小說影視改編現狀；羅珮嘉則特別聚焦在探討較少被大眾注意的「裂縫」，進入社會寫實談女性書寫與新電影的交織現場；陳允元分享影視中日治時期的文學作品及作家如何以不同的手法被轉化、拼貼。而今日來到現場的其他作家也再分享了各自書寫的議題，闡述文學影視改編如何在影像中重構文字的靈魂，以及其探究與發現。

臺文館自2022年起策劃多檔以文學改編為核心的特展。首檔「浪花臺流：文學改編影視特展」於臺灣文學基地辦理； 2023年移展「臺灣文學‧光影流轉」至桃園國際機場、2024年「光浪臺流：文學改編影視」再延伸回到新莊文化部聯合辦公大樓藝廊；2025年初則在臺北國際書展策劃「文學成影」主題展館。累積數年研究策劃，最後一站「意料之外神展開：踏上文學銀幕奇幻之旅特展」則回溯自日治時期迄今發展歷程，搭配豐富典藏文物，完整呈現於臺南本館展出。隨著實體展覽結束，線上展已上架「臺灣文學虛擬博物館」，展覽精華內容亦另製作行動展板即日起於臺文基地創作坊展出至12月10日，年底並規劃發佈臺灣台語版導覽影片，接下來將於明年1月開放申請，屆時歡迎各級學校及文化場館申請巡迴展出。在今日專書正式發表出版後，搭配前述展覽資源，將成為銜接文學與影像的座標，讓更多人理解並珍視文學在當代文化中的意義。

