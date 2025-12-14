故宮之夜熱鬧翻騰 千人裝扮共度百年慶

記者黃朝琴／臺北報導

國立故宮博物院年度壓軸活動「故宮之夜—嗨翻故宮100+」星光派對，昨晚於北部院區登場，結合3大特展，以及音樂舞蹈展演、文物解謎遊戲內容，湧入逾千民眾扮裝入宮，共度融合歷史、文化與互動體驗的博物館之夜，現場氣氛熱絡，為故宮百年院慶留下珍貴記憶。

「故宮之夜」從2019年開辦以來，深受民眾喜愛，吸引年輕族群與家庭參與，今年邁入第4屆活動，故宮副院長黃永泰等人都在現場與觀眾同樂，日本九州國立博物館館長富田淳也驚喜變裝現身。

黃永泰表示，國立故宮致力文化傳承與推廣，持續以創新的思維與模式，創造驚喜與感動，開創耳目一新的觀展體驗，透過夜間觀展、扮裝打卡、跨界表演與互動體驗等形式，讓故宮在夜間變身為充滿活力與創意的文化場域，也彰顯故宮「年輕、多元、共融」的全新定位。

除夜間觀展，展間亦有古人駐足互動，與民眾一同透過文物解謎，前往指定展區尋找關主闖關，還可享受文物解謎趣味，發現文物背後的有趣知識，活動提供的套印明信片與限定壓克力立牌，也獲得現場高度迴響。

動態展演則由泰北國際雙語學校表演藝術科與「留聲姬樂團」帶來精彩的舞蹈與音樂饗宴，以聽覺與視覺感受文化之美。

此外，現場還設有投影動態拍照打卡牆、古風拍貼機，畫面裡的古人與扮裝的民眾相映成趣，民眾透過客製化相紙設計與古畫仙人同框留影，共創古今穿越的有趣記憶，體驗別具趣味的拍照時刻。

2025「故宮之夜」星光派對，13日晚間於故宮北院登場，吸引民眾扮裝入宮。（國立故宮提供）

2025「故宮之夜」星光派對，13日晚間於故宮北院登場，吸引民眾扮裝入宮。（國立故宮提供）

2025「故宮之夜」星光派對，故宮副院長黃永泰(中)與日本九州國立博物館館長富田淳(左二)與觀眾同樂。（國立故宮提供）

2025故宮之夜 ，湧入逾千民眾扮裝入場。（國立故宮提供）

2025故宮之夜現場，湧入熱情民眾扮裝入場。（國立故宮提供）

2025故宮之夜現場，故宮副院長黃永泰扮裝與觀眾同樂。（國立故宮提供）