一文看懂》墨西哥佳麗硬槓主辦方卻奪后冠？為何環球小姐捲入「內定醜聞」？

環球小姐（Miss Universe）本應是國際四大選美大賽之一，今年卻因參賽佳麗槓上主辦單位，蒙上一層內鬥與侮辱女性的醜聞陰影，20日在泰國暖武里府（Nonthaburi）舉行的總決賽，選出代表墨西哥的佳麗法蒂瑪・博施（Fatima Bosch），成為2025年環球小姐后冠得主。

本以為就此替環球小姐選拔劃下完美句點，但由於后冠得主、就是先前槓上主辦方的那位女性，讓這個榮譽瞬間成為批評者攻擊的點，質疑主辦單位是為了彌補早先的醜聞，才將后冠頒給法蒂瑪。

廣告 廣告

年僅25歲的法蒂瑪，2000年5月19日出生、來自墨西哥南部塔巴斯科州，曾在墨西哥、美國與義大利求學，攻讀時尚與服裝設計。賽前訪談她本人提到，自己患有閱讀障礙（dyslexia）與注意力不足過動症（ADHD），因此在成長過程多次遭遇霸凌欺負。

一路過關斬將成為墨西哥環球小姐，法蒂瑪與超過120名來自世界各地的佳麗前往泰國，參與爭奪最終后冠的決賽。沒想到，抵達泰國之後的她，卻捲入一場和主辦方之間鬧翻的風暴，讓她因此登上不少外媒版面。

中國佳麗穿著泳裝在環球小姐現場走秀。（美聯社）​

奪得2025年環球小姐后冠的墨西哥佳麗法蒂瑪。（美聯社）

墨西哥佳麗法蒂瑪奪得2025年環球小姐后冠。（美聯社）

當時身穿晚禮服和高跟鞋的各國代表，正等著接受印有國名的背帶時，法蒂瑪卻遭到泰國主辦方負責人納瓦特（Nawat Itsaragrisil）刻意針對與斥責，在活動的直播期間，納瓦特似乎不斷針對墨西哥代表，指責她沒有在社群上、發布官方宣傳內容，甚至質疑對方不打算支持東道主的項目。

對此法蒂瑪不斷解釋，可納瓦特似乎完全不領情，多次開口打斷發言、還罵對方愚蠢，讓法蒂瑪非常憤怒，在多次抗議無效後選擇離席，會場多國佳麗在看到法蒂瑪離開後，也紛紛離場表達聲援。

走出會場的法蒂瑪對媒體表示，主辦方總監不尊重人，應該讓全世界需看到這一點，而當相關報導出爐曝光後，她也得到家鄉墨西哥總統克勞迪婭（Claudia Sheinbaum）跨海支持和稱讚，並稱法蒂瑪是「女性該如何的榜樣」。

越南佳麗穿著傳統奧黛在環球小姐現場走秀。（美聯社）

當外界把焦點集中在主辦單位攻擊參賽女性時，決賽前夕卻傳出更多戲劇性的狀況，像是單週兩名評審自請辭職，其中一人甚至對外指控、環球小姐大賽存在「秘密非法投票」，進行最終后冠的內定抉擇。

不過，即使遭遇諸多變故，環球小姐總決賽依然如期登場，各國佳麗走上舞台展現各自魅力，穿著各國傳統服飾、泳裝和晚禮服走秀，並透過機智問答考驗各自反應能力。只不過，屋漏偏逢連夜雨，決賽舞台上卻頻頻發生大小事故，包含英國代表與牙買加代表，都因為摔倒或跌落舞台送醫。

2025年環球小姐前三名：

冠軍：墨西哥小姐Fatima Bosch

亞軍：泰國小姐Praveenar Singh

季軍：委內瑞拉小姐Stephany Abasali

更多風傳媒報導

