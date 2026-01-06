故宮出借館藏 傳「法方搬運不專業」 我方全程親自搬卸

故宮博物院。（示意圖／資料照）

2025年10月巴黎羅浮宮發生重大珠寶盜竊案，震驚世界；羅浮宮員工5日投票支持再舉行罷工，抗議工作環境和薪酬，再次影響運營。台北故宮博物院目前正出借館藏文物至法國，但知情人士透露，法方在文物接收、轉運工作極不專業，憂心中華文化瑰寶陷於險境。

羅浮宮去年10月發生重大竊案，11月時埃及文物館發生漏水導致大批文物被水淹浸，12月則有大批員工罷工，導致休館一天和局部休館兩天。根據《明報新聞網》報導提到，工會代表向法新社表示，約350名員工5日投票一致通過再舉行罷工，要求當局增加人手和改善維修服務。受罷工影響，週一只能局部開放，入場者仍可以欣賞到《蒙娜麗莎》和《米洛的維納斯》等名畫，但其他多個展館未有開放。

根據《歐洲時報網》報導指出，罷工的爆發並非偶然，2025年全法博物館失竊案件較前年同期大幅增加，除羅浮宮外，法國自然博物館金礦石也遭竊。資深安全問題專家斯特凡納·泰福曾對法國700家博物館的安防狀況開展調查，示警「法國博物館的安保水平甚至比不上一家大型珠寶店，簡直就是極易得手的目標」。此類案件發生頻率之高，法國國家古蹟中心不得不在近期緊急召回外派的安保團隊。

台北故宮鎮館之寶「翠玉白菜」出國展覽曾有2次，2014年日本東京國立博物館，當時與「肉形石」一同赴日參加〈神品至寶展〉；2025年出借至捷克國家博物館，為〈故宮文物百選及其故事〉特展的核心展品。（圖／故宮提供）

跨域文化交流也受波及，台北故宮博物院目前正出借館藏文物到法國凱布朗利博物館（Musée du quai Branly）舉辦〈龍展〉，展期從2025年11月至2026年3月。《歐洲時報網》報導指出，據知情人士透露，台北故宮珍貴文物對溫度、濕度、震動等貯藏條件有嚴格要求，然而，法方在文物接收、轉運工作上極不專業，安排接洽的物流公司亦缺乏文物搬運經驗和專業知識，導致台方人員不得不全程親自動手搬卸文物，並僱用不熟悉法境內轉運工作的台灣物流公司臨時予以協助。

《歐洲時報網》報導還提到，有業內人士表示，如果法國博物館無法在短期內完善管理制度，未來可能會出現其他國家暫停或加強審查對法文化合作計畫的情況。

