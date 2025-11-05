故宮北院歡慶百年院慶 迎接第200萬名幸運觀眾

故宮余佩瑾副院長與吉祥物小翠、國寶犬在第一展覽館大廳歡迎第1,999,995名至第2,000,005名觀眾的到訪。（故宮提供）

故宮北院2025年第200萬位幸運觀眾是來自臺東關山高齡86歲的徐素美女士。（故宮提供）

國立故宮博物院北部院區今天（5日）喜迎百年院慶的第200萬名幸運觀眾。故宮副院長余佩瑾與吉祥物小翠、國寶犬在第一展覽館大廳歡迎第1,999,995名至第2,000,005名共11位觀眾，並合影留念、致贈紀念品。這次幸運觀眾來自國內外，包括日本、韓國、美國、中國等。其中，第200萬名觀眾為來自臺東關山、高齡86歲的徐素美女士。



徐素美女士表示，對於成為故宮北部院區2025年度第200萬幸運觀眾感到非常高興，她提到自己20多年前造訪過故宮，這次是兒子安排北上參觀故宮百年院慶特展，很期待可以看到難得一見的國寶文物。



故宮表示，故宮百年院慶三大特展「皕宋—故宮宋版圖書觀止」、「千年神遇—北宋西園雅集傳奇」、「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，集結眾多國寶級曠世名作如黃庭堅<自書松風閣詩>、米芾<蜀素帖>、蘇軾<前赤壁賦>、黃公望<富春山居圖（無用師卷）>，以及從日本遠道而來的李公麟稀世真跡<五馬圖>，是今年冬天不容錯過的一期一會。