故宮南院喜迎今年百萬觀眾 全新國寶展件登場
國立故宮博物院南部院區開館10年，繼10月11日迎接開館以來第1000萬名觀眾後，今天(4日)又喜迎今年的第100萬觀眾入場。故宮南院人氣國寶展廳特別展出鎮院國寶北宋巨碑式山水畫-范寬〈谿山行旅圖〉等多件展品。故宮院長蕭宗煌同時表示，將持續深化南院的典藏研究與策展能量。
故宮南院今年第100萬人次觀眾是來自臺中的伍姓民眾，故宮專門委員周衷蓮親自到場向這名幸運民眾表達恭賀之意並致贈禮品。伍姓民眾表示，他是第3次到訪南院，能成為今年第100萬名觀眾感到很開心。他認為故宮南院具有良好的參觀品質，謝謝故宮南院用心策畫精彩展覽，讓中南部民眾能就近感受美好的文化薰陶。
故宮院長蕭宗煌表示，南院落腳嘉義10年，與在地攜手、跨域共創，透過多元展覽與生動教育活動，觀眾打造優質的博物館體驗。蕭宗煌進一步表示，今年院慶南北院同時展出「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，自11月11日起，鎮院國寶北宋巨碑式山水畫-范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉及李唐〈萬壑松風圖〉將首度在南院合體展出，限展42天，請民眾把握看展機會。
另外，故宮南院人氣國寶展也將推出國寶書畫宋代〈眉山蘇氏三世遺翰〉等8件經典文物。特別的是，明年1月14日起將展出另一件曾被評為「天下行書第二」的限展品國寶文物-唐代顏真卿〈祭姪文稿〉，喜愛書法的民眾也不能錯過。（龐清廉報導）
