故宮南院文物古韻投映白螺沙灣 館外愈夜愈美麗

（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）故宮南院夜晚開放展館外空間營造夜間光環境，以光影為丹青、白沙為畫紙，將院內典藏文物化為動態繽紛流光藝術，投射在親子遊戲場域「白螺沙灣」上，讓藝術融入庶民生活。

故宮南院處長彭子程今天告訴中央社記者，為讓民眾夜間來故宮南院院區有更好體驗，特別在透南風廣場親子遊戲區營造夜間光環境，將院內典藏化為動態繽紛的流光藝術，文物古韻結合燈光科技，投射在面積約180平方公尺的「白螺沙灣」（孩童戲沙池）上，呈現老少咸宜視覺驚奇。

彭子程說，目前投射的影像包括西周晚期散盤、清乾隆霽青描金游魚轉心瓶、清沈振麟耄耋同春冊、清光緒粉彩百蝶瓶、19世紀印度生命之樹繪染飾布等，父母帶小孩來遊玩時，親子同感藝術之美。

彭子程表示，故宮南院夜間光環境於民國110年建置完成，並獲得台灣照明學會評鑑獲得金質獎，除了沙灣戲影，臨湖木棧步道上，設置多處光雕投影，讓民眾在夜間休閒遊逛上能處處發現驚喜；更結合至美橋及覽月橋的優美光環境，提供民眾最宜人夜間休憩空間及動線。故宮南院園區開放到晚間12時，歡迎大家一起來發掘此地夜間美好。

故宮南院表示，「白螺沙灣」是以清代乾隆時期的右旋白螺（花紋呈現逆時針方向旋轉的白螺）想像而命名的沙坑，設施特別採用乳白色的石英砂，除了看起來光澤亮麗、摸起來鬆軟柔細以外，更具備容易汰除及清潔的功效，遊玩過程並不會導致身體髒汙，並且周邊設有盥洗設備供大小朋友洗滌。

嘉義縣長翁章梁日前至故宮南院參與活動提及，南院是他傍晚時運動的場所，環境非常好，附近很多民眾與他一樣都來此散步、運動。（編輯：陳仁華）1141119