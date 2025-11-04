故宮南院百萬觀眾入場 國寶展件南院登場

故宮南院喜迎第100萬人次，是來自臺中的伍先生（右），由故宮周衷蓮專門委員代表致意。（記者湯朝村翻攝)

記者湯朝村/嘉義報導

故宮南院於十月十一日迎接自開館以來第一千萬觀眾後，四日上午又喜迎今年入館的第一百萬觀眾！

今年第一百萬人次來自臺中的伍先生，由故宮周衷蓮專門委員代表致意並致贈禮品。這是伍先生第三次到訪南院，能成為今年第一百萬人次感到很幸運。伍先生也特別恭賀故宮南院十週年生日快樂。

故宮蕭宗煌院長表示，南院落腳嘉義第十年，與在地攜手、跨域共創，期待更多人在博物館的平台上交會與對話；同時創造更友善的環境、多元的展覽與生動的教育活動，為觀眾打造優質的博物館體驗。蕭院長又強調，今年院慶南北院同時展出「甲子萬年」；即將滿十歲的故宮南院帶著眾人的祝福，將持續深化典藏研究與策展能量，推出更精采的展覽及教育活動，將博物館融入生活中。