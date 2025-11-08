故宮南院飄本草藥香 2025中藥本草文化節熱鬧登場

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】衛生福利部及中華民國中藥商業同業公會全國聯合會主辦2025中藥本草文化節（嘉義場），今8日在國立故宮博物院南部院區盛大登場，活動以「御藥‧本草‧漢方人生」為主題，展現中藥文化底蘊與多元風貌，縣長翁章梁也出席開幕儀式，與民眾同歡。

立法委員陳冠廷、國立故宮博物院長蕭宗煌、衛福部中醫藥司科長謝采蓓、故宮南院處長彭子程、中藥全聯會理事長謝慶堂、台灣省中藥公會聯合會理事長郭昆茂及嘉義縣中藥公會理事長許開興等貴賓出席，穿上「本草職人」服裝為2日活動揭開序幕，也象徵中藥文化歷久彌新，將持續守護全民健康。

文化節內容多元豐富，融合傳統與創新元素，包括「藥膳品嚐與藥食同源展區」提供藥膳料理試吃，推廣養生觀念；「中藥手作教室」開放民眾製作漢方敲打棒、扇舞染藥香、蜜糖小丸子與藥膳茶包；現場設有「穿漢服打卡送好禮」、「闖關遊戲」及「藏書任務：古籍大追查」等互動活動，吸引許多民眾前來參與。

「用藥安全宣導區」、「中藥十八銅人體驗區」、「清代藥櫃展示」也同步登場，讓民眾在遊戲與體驗中了解中藥產業歷史，以及中藥文化如何走進生活。

翁章梁說，文化節以「從生活出發」為核心理念，在現場設置許多攤位，讓中藥不只是藥房裡的知識，也能融入日常生活，就像鄉親家裡冰箱一定少不了幾帖中藥，因此認識中藥文化是應該的。活動展示許多中藥產業的創新產品，也強調正確用藥與安全觀念的重要性，期望中藥文化持續傳承與創新，展現中藥的新風貌。

圖說：衛生福利部及中華民國中藥商業同業公會全國聯合會主辦2025中藥本草文化節（嘉義場），今8日在國立故宮博物院南部院區盛大登場，活動以「御藥‧本草‧漢方人生」為主題，展現中藥文化底蘊與多元風貌，縣長翁章梁也出席開幕儀式。（記者吳瑞興翻攝）