故宮南院馬拉松 翁章梁鳴槍

▲翁縣長（中）、蔡立委（左二）、蕭院長（右二）一起參與。（記者蘇旭羚攝）

嘉義縣長翁章梁昨（七）日清晨出席「第七屆故宮南院馬拉松」，會同立委蔡易餘、故宮院長蕭宗煌等人，六時三十分準時在南院慶典花園鳴槍起跑，翁章梁強調，故宮南院空間優美、氣氛宜人，作為馬拉松賽事再適合不過，也希望藉這機會邀請遊客多來嘉義遊山玩水。

故宮南院表示，跑者連續3年完賽，即能集滿「毛公鼎」、「翠玉白菜」與今年全新亮相的「肉形石」組成的限定組合「故宮三寶：酸菜白肉鍋」，獨特具文化趣味的獎牌，也成為本屆超過六千名跑友齊聚嘉義太保的吸引力。今年賽事組別涵蓋全馬、半馬、十一K、三K樂活與健走組外，首次推出七K組，讓更多第一次參賽或輕量跑者能自在參與，同時把「史上最具食慾」的肉形石獎牌帶回家。跑者從園區內至善湖、熱帶花園、象棋廣場一路奔馳，晨曦倒映南院建築曲線，被跑者譽為「全台最美馬拉松會場」再度獲得印證。