故宮南院10周年迎百萬觀眾！他第3訪直呼：太幸運

故宮南院今喜迎今年入館第100萬觀眾，來自台中市的伍先生成年度幸運兒。(故宮南院提供／呂妍庭嘉義傳真)

國立故宮博物院南部院區成立10周年，10月11日迎來開館以來第1000萬名觀眾後，今(4日)喜迎今年入館第100萬觀眾，來自台中市的伍先生是第3次遊南院，肯定南院有良好參觀品質之餘，也對自己成百萬觀眾感到幸運。

南院表示，今年第100萬人次觀眾今上午達陣，由故宮專門委員周衷蓮代表致贈禮物給幸運兒伍先生，伍先生表示，今天和朋友一同來參觀，是他第3次造訪南院，特別祝故宮南院10周年生日快樂，也說南院有良好的參觀品質，10年來讓中南部的朋友可就近觀賞精彩的展覽，感受美好文化薰陶，他給予大力肯定。

人氣國寶展302展廳正展出「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」國寶書畫和經典器具。(故宮南院提供／呂妍庭嘉義傳真)

故宮院長蕭宗煌表示，南院落腳嘉義第10年，與在地攜手、跨域共創，期待更多人在博物館的平台上交會與對話，同時創造更友善的環境、多元的展覽與生動的教育活動，為觀眾打造優質的博物館體驗。

蕭宗煌說，今年院慶南北院同時展出「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，自11月11日起，鎮院國寶北宋巨碑式山水畫-范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉及李唐〈萬壑松風圖〉首度在南院清透高挑的玻璃櫃中合體展出，限展42天，要以「一期一會」的心情把握看展機會。

故宮南院說明，人氣國寶展302展廳展出的「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，以國寶書畫宋代〈眉山蘇氏三世遺翰〉走入宋文化的高原期，加上北宋汝窯〈青瓷水仙盆〉、〈青瓷碟〉及〈青瓷紙槌瓶〉、南宋官窯 〈青瓷弦紋貫耳壺〉及〈青瓷菱花式洗〉…等8件經典文物，值得一覽。

明年1月14日起將展出另一件轟動國際的限展品國寶文物-唐代顏真卿〈祭姪文稿〉，曾被元代書法家鮮于樞評為僅次於王羲之〈蘭亭敘〉的「天下行書第二」，其地位與價值絕對不容小覷。

