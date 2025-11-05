故宮喜迎百年院慶！86歲嬤成第200萬名遊客

▲故宮喜迎百年院慶！來自台東關山的86歲阿嬤，幸運成為第200萬名遊客。（圖／故宮）

[NOWnews今日新聞] 百歲故宮迎接皕萬遊客！本（5）日國立故宮博物院北部院區喜迎百年院慶第200萬名幸運觀眾！故宮余佩瑾副院長與吉祥物小翠、國寶犬在第一展覽館大廳歡迎第1,999,995名至第2,000,005名共11位觀眾的到訪，合影留念並致贈紀念品。此次幸運觀眾來自國內及日本、韓國、美國、中國等，第200萬名幸運觀眾是來自台東關山高齡86歲的阿嬤徐素美女士，阿嬤20幾年前曾造訪故宮，對於成為故宮北部院區2025年度第200萬幸運觀眾感到非常高興，此行由兒子安排特別北上參觀故宮院慶特展，很期待看到難得一見的國寶文物。

時序已近立冬，故宮百年院慶三大特展「皕宋—故宮宋版圖書觀止」、「千年神遇—北宋西園雅集傳奇」、「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」持續熱情展出，眾多國寶級曠世名作如黃庭堅<自書松風閣詩>、米芾<蜀素帖>、蘇軾<前赤壁賦>、黃公望<富春山居圖（無用師卷）>，以及從日本遠道而來的李公麟稀世真跡<五馬圖>正齊聚外雙溪，是今冬您與這批傳奇文藝巨星們不容錯過的一期一會。

年終歲末是相聚同歡的時節，不妨來故宮挑選精美禮品！故宮今年特別推出的《意造：院藏蘇軾墨蹟選》深入探討蘇軾的書藝風潮，展現全方面的研究視野，更隨書附贈〈書前赤壁賦〉完整版郵票，東坡迷絕對要收藏；而《大美近觀：百年故宮．書畫百品的翰墨風華》由四位故宮研究員精選百件故宮典藏經典書畫撰文解析，輔以故宮最高解析度數位影像，使觀者得以「近觀」筆觸之妙，是書畫賞析最佳參考書。

與故宮一起邁向100+吧!「2026年故宮國寶聚焦－書畫精品選粹 名畫大月曆」、「故宮x三麗鷗 百年院慶桌曆」、「2026故宮馬年桌曆《驥騁曆影》」、「2026 故宮文物日曆」等氣質可愛兼具，是您2026最佳夥伴，歡迎來故宮看國寶，挖寶物！

