故宮國寶只靠4隻警犬守護！院方：有3層防護機制

立法院教育及文化委員會6日進行故宮博物院業務報告，院長蕭宗煌針對防竊措施進行說明。立委葛如鈞質疑，故宮安全預算超過1億元，卻有媒體報導稱故宮靠4隻警犬夜間輪班守護國寶，為了加強保護難道要擴編成40隻？蕭宗煌強調絕非如此，故宮實際上有三層防護機制。

故宮院長蕭宗煌表示，故宮有三層防護機制，包括外圍巡邏有編制警察與保全負責、24小時監控（資料照片）

蕭宗煌說明，故宮有三層防護機制，包括外圍巡邏有編制警察與保全負責，館內也設有嚴格的人員管制與無死角的監控系統，警犬僅為強化特定區域的危險物嗅查輔助力量之一。葛如鈞提醒院方，應加強對外說明，避免「銅牆鐵壁只剩四條狗」的錯誤印象流傳，損及故宮專業形象與社會信任。

根據故宮編列，114年度北院與南院合計近億元的安管費用，115年度更突破1億。葛如鈞詢問如此龐大資源究竟落實在哪裡，並要求故宮說明羅浮宮失竊案後聲稱將進行的入侵模擬演練，是否納入軍警協助機制、是否干擾展覽運作、何時啟動並完成安全升級工作，要求故宮提出具體進度與時程表。

蕭宗煌回應，故宮模擬都利用休館或晚間進行，同時跟轄區警方跟憲兵隊有簽署合作備忘錄，若有需求都會參與協防。院方會加強館舍安全漏洞檢視，並於11月17日進行南北院安全維護演練，國土安全署也會監控做到安全防護。

針對故宮百年院慶活動，葛如鈞引用交通部觀光署統計指出，2025年上半年，故宮在台北市十大熱門景點中僅排名第十，參訪人數未達百萬，遠遠落後於西門町、台北101、松山與華山等文創園區。他強調，作為國家最高層級的博物館，這樣的表現應引起高度警覺。

對於外籍參觀人數不如預期，蕭宗煌將原因歸咎於整體外籍旅客入境人數下滑。葛如鈞直言，如今早已走出COVID疫情，院方不能再以此作為推託理由。他強調，百年院慶原應是提升故宮能見度、吸引國內外觀眾的黃金契機，若無法趁勢擴大文化影響力，將是一次重大的機會流失。

葛如鈞揭露，故宮現階段竟沒有專職策展人，故宮研究人員每人每年最多要承擔多達6檔策展工作，還需同時處理研究、接待、庶務等多項業務，形同「一人多工」，不僅難以專注策展，也顯示制度對文化專業的漠視與耗損。葛如鈞表示，策展人就像導演，要負責拍電影，如果還要身兼燈光、攝影、收音、場記、甚至訂便當等諸多雜務，就沒辦法專心拍出一部好電影。

葛如鈞要求蕭宗煌院長，在員額未補足前，針對現有53位負責策展的研究人員進行業務調整，降低行政負擔，讓專業人員能「心無旁鶻」策展，提升展覽品質。同時也要求蕭宗煌院長正視故宮人力資源嚴重失衡的問題，承諾一個月內提出人力盤點報告，並積極向行政院爭取增編策展、修復等專業職位。

葛如鈞強調，走過百年歷程，民眾對亞洲文化瑰寶之一的故宮，未來發展有更高期待，無論在安全機制、觀眾經營、展覽內容與文化專業的尊重上，不能再做剛好及格的事，期待故宮從生日101年開始，走向改革的新起點。

